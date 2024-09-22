شاهد.. دوبوا يهزم جوشوا بالضربة القاضية ويحتفظ بلقب الوزن الثقيل للملاكمة

فاز البريطاني دانييل دوبوا على مواطنه أنتوني جوشوا، بطل العالم مرتين، بالضربة القاضية اليوم السبت على ملعب ويمبلي في لندن ليحتفظ بلقب بطل الوزن الثقيل من الاتحاد الدولي للملاكمة، وذلك في نزال أقيم وسط حضور جماهيري كبير.

ووجه دوبوا لكمة قوية بيمناه أسقطت جوشوا في الجولة الافتتاحية وقام الحكم بالعد إلى الرقم 8، إذ خالف دوبوا (27 عاما) التوقعات عبر أداء مذهل.

ودفع دوبوا منافسه نحو الحبال مجددا في الجولة الثانية لكن جوشوا صمد هذه المرة قبل أن تأتي الجولة الثالثة وتشهد سقوطه مجددا.

ومع توجيه دوبوا المزيد من اللكمات القوية بيده اليمنى، فشل جوشوا في الدفاع وبدأ الحكم العد مجددا.

وتمكن جوشوا بالكاد من الوقوف في نهاية الجولة الرابعة إذ سقط مجددا قبل دقيقتين من النهاية.

واستمرت الجولة الخامسة لمدة 59 ثانية فقط ثم حسم دوبوا النزال بالضربة القاضية، وهو ما شكل ضربة قوية لطموح جوشوا في إنعاش مسيرته.

دوبوا: أنا مصارع

وقال دوبوا بعد أن حقق أكبر فوز في مسيرته "ليس لدي سوى بضع كلمات لأقولها: هل أنتم غير مستمتعين؟. أنا مصارع، ومحارب حتى النهاية. أريد الوصول إلى أعلى مستوى في هذه اللعبة والوصول إلى أقصى إمكاناتي".

وأضاف "لقد قطعت رحلة مليئة بالتقلبات. وقد حان وقتي… ولن أتوقف حتى أصل إلى قمة إمكاناتي".

وقال المنظمون إن عدد الحضور في النزال بلغ 96 ألف متفرج وهو رقم قياسي بريطاني لم يتم تسجيله منذ الحرب العالمية الثانية.