شاهد.. لكمة دوبوا المدمرة تغير ملامح جوشوا

أطاح البريطاني دانييل دوبوا بمواطنه أنطوني جوشوا في الجولة الخامسة من الصراع على حزام الوزن الثقيل للاتحاد الدولي للملاكمة، السبت، على ملعب ويمبلي.

ووجّه دوبوا الملقب بـ"ديناميت" ضربة يمينية مدمرة أدت إلى سقوط بطل الوزن الثقيل على الأرض وهو راكع على ركبته.

وأظهرت إحدى الصور تغير ملامح جوشوا بسبب دقة اللكمة وقوتها، التي أصابت مباشرة ذقن جوشوا، وأرسلته إلى البساط غير قادر على النهوض.

وتشبه الصورة أيضا ضربة جوشوا الشهيرة، والتي شهدت فوز البطل السابق على فلاديمير كليتشكو في المكان نفسه عام 2017.

وفي الجولة الأولى وجه دوبوا 14 لكمة مقابل 6 من جوشوا، وفي الجولة الثانية سدد "ديناميت" 8 لكمات أخرى بمجموع 51، منها 20 لكمة موجهة.

ونجح بطل العالم في الاتحاد الدولي للملاكمة بتوجيه 39% من لكماته في الجولتين الثانية والثالثة، ثم رفع هذه النسبة إلى 44% في الجولة الرابعة، حيث سدد 18 لكمة قوية، في حين وجه جوشوا 5 لكمات فقط، وسجل دوبوا ضربة قاضية ثانية في الجولة الثالثة.

بحلول بداية الجولة الخامسة، كان دوبوا قد وجّه 72 لكمة، في المقابل تمكن جوشوا من توجيه 25 لكمة فقط.

وأظهر بطل العالم السابق قدرة كبيرة على التحمل، ليتمكن من الوصول إلى الجولة الخامسة، وتغلب على دوبوا بعد أن نجح في توجيه 7 من لكماته بدقة بلغت 54%.

وجه دوبوا العدد نفسه من الضربات لكنه كان مدمرا بقوته، وكان خطافه اليميني القاتل هو اللكمة الدقيقة رقم 79 مع 4 ضربات قاضية.

ووقع دوبوا البالغ من العمر 27 عاما على فوزه الـ22 في مسيرته الاحترافية والـ21 بالضربة القاضية.

الضربة القاضية التي أطاحت بجوشوا ومنحت دوبوا لقب بطل العالم للوزن الثقيل.https://t.co/Sh3F9rpXho pic.twitter.com/exoSMIssEg — الجزيرة نت رياضة (@AJASports) September 22, 2024

إحصائيات اللكمات

الجولة الأولى: جوشوا (30 لكمة منها 6 موجهة)، دوبوا (43 لكمة منها 14 موجهة).

جوشوا (30 لكمة منها 6 موجهة)، دوبوا (43 لكمة منها 14 موجهة). الجولة الثانية: جوشوا (29 لكمة منها 5 موجهة)، دوبوا (51 لكمة منها 14 موجهة).

جوشوا (29 لكمة منها 5 موجهة)، دوبوا (51 لكمة منها 14 موجهة). الجولة الثالثة: جوشوا (33 لكمة منها 9 موجهة)، دوبوا (49 لكمة منها 19 موجهة).

جوشوا (33 لكمة منها 9 موجهة)، دوبوا (49 لكمة منها 19 موجهة). الجولة الرابعة: جوشوا (12 لكمة منها 5 موجهة)، دوبوا (43 لكمة منها 19 موجهة).

جوشوا (12 لكمة منها 5 موجهة)، دوبوا (43 لكمة منها 19 موجهة). الجولة الخامسة: جوشوا (13 لكمة منها 7 موجهة)، دوبوا (10 لكمات منها 7 موجهة).

أمل العودة

وفي سن الرابعة والثلاثين، سيتعين على جوشوا التغلب على خيبة الأمل الكبيرة واستعادة عافيته تدريجيا بعد 3 هزائم مؤلمة.

وتعرض ابن واتفورد لصدمة أولى بالخسارة أمام الأميركي المكسيكي آندي رويز جونيور، عام 2019، قبل أن يخسر مرتين أمام الأوكراني أولكسندر أوسيك، عامي 2021 و2022.

ولكن قبل نزال السبت، عاد جوشوا المعروف بـ"آلة اللكم" للفوز مرة أخرى خلال نزالاته الأربعة الأخيرة، بما في ذلك النزال ضد نجم الفنون القتالية المختلطة فرانسيس نغانو.

كان جوشوا يهدف إلى الحصول على لقب عالمي ثالث في لندن، ليصبح على قدم المساواة مع الأساطير مثل محمد علي ولينوكس لويس وإيفاندر هوليفيلد، لكنه هزم في ملعب ويبملي واعترف بعد النزال بتفوق منافسه، وأيضا بارتكابه "أخطاء" في الحلبة.