العين يسحق أوكلاند ويتأهل لمواجهة الأهلي المصري في كأس القارات للأندية

افتتح العين الإماراتي منافسات النسخة الأولى من كأس القارات للأندية لكرة القدم بفوز ساحق 6-2 على ضيفه أوكلاند النيوزيلندي، اليوم الأحد، ليتأهل للقاء الأهلي المصري في القاهرة في ثاني مباريات البطولة، التي حلت مكان كأس العالم للأندية، التي ستقام كل 4 سنوات بمشاركة 32 فريقا اعتبارا من عام 2025.

وتقدم العين بطل دوري أبطال آسيا بهدفين مبكرين سجلهما فابيو كاردوزو وسيكو بابا في الدقيقتين السادسة و11، ثم رد أوكلاند بهدف للاعب جيرسون لاجوش في الدقيقة 43، قبل أن يضيف ماتياس بالاسيوس ثالث أهداف العين في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للشوط الأول.

وفي الشوط الثاني، أضاف ماير بيفان الهدف الثاني لأوكلاند في الدقيقة 54، ثم سجل البديل سفيان رحيمي رابع أهداف العين في الدقيقة 78، قبل أن يختتم أليخاندرو روميرو "كاكو" ورحيمي التسجيل بالهدفين الخامس والسادس للعين في الوقت بدل الضائع للمباراة.

وفرض العين تفوقه بشكل كبير خلال الشوط الأول من المباراة، وأنهاه متقدما 3-1 رغم إلغاء هدف له بسبب التسلل، في حين بدت المواجهة أكثر توازنا في الدقائق الأولى من الشوط الثاني، قبل أن يستعيد العين تفوقه الواضح من حيث الاستحواذ والحدة الهجومية، لينهي المباراة بفوز ساحق على بطل دوري أبطال الأوقيانوس.