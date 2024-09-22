لتحقيق نجاح طويل الأمد وألقاب وإنجازات، تحتاج الفرق إلى حراس مرمى من النخبة من طينة بيكر حارس ليفربول، وإيدرسون حامي عرين مانشستر سيتي، وكورتوا حارس ريال مدريد.

وعلى حراس المرمى في كرة القدم الحديثة أن يكونوا قادرين على أداء أدوار متنوعة، فإضافة إلى حماية الشباك والتصدي للكرات، عليهم إيجاد اللعب بالقدم وتوزيع الكرات بسرعة وفعالية وصناعة الأهداف كما يفعل البرازيلي إيدرسون حارس "الليفر".

ولا يكمن سر نجاح وتألق أندية النخبة في الدوريات الأوروبية الكبرى في مهارة مهاجميها وخطوط دفاعها القوية فقط، بل يتوقف الأمر أيضا على مدى براعة حراس مرماها الذين يصنعون في أحيان كثيرة الفارق خلال المباراة بالحفاظ على نظافة الشباك.

وتضم قائمة أفضل حراس المرمى في الوقت الراهن 8 ينشطون في الدوري الإنجليزي الممتاز.

معايير الاختيار

واختير هؤلاء الحراس بناء على المعايير التالية:

عدد المباريات التي لم تهتز شباكهم فيها.

الأرقام القياسية الدولية.

اللعب بالقدم وصناعة الأهداف: كجزء من كرة القدم الحديثة، يجب أن يكون حراس المرمى قادرين على بدء الهجمات بتمرير دقيق.

التصدي للتسديدات.

وفيما يلي قائمة أفضل 20 حارس مرمى في العالم:

1- البرازيلي أليسون بيكر (ليفربول الإنجليزي).

2- البلجيكي تيبو كورتوا (ريال مدريد الإسباني).

3- الأرجنتيني إيميليانو مارتينيز (أستون فيلا الإنجليزي).

4- البرازيلي إيدرسون مورايس (مانشستر سيتي الإنجليزي).

5- السلوفيني أيان أوبلاك (أتلتيكو مدريد الإسباني).

6- البرتغالي ديوغو كوستا (بورتو البرتغالي).

7- الألماني مانويل نوير (بايرن ميونخ الألماني).

8- السويسري يان سومر (إنتر ميلان الإيطالي).

9- الإيطالي جيانلويجي دوناروما (باريس سان جيرمان الفرنسي).

10- الإسباني ديفيد رايا (أرسنال الإنجليزي).

11- السويسري غريغور كوبل (بوروسيا دورتموند الألماني).

12- الفنلندي لوكاس هراديكي (باير ليفركوزن الألماني).

13- الفرنسي مايك مينيان (ميلان الإيطالي).

14- الإسباني أوناي سيمون (أتلتيك بلباو الإسباني).

15- الألماني أندريه تير شتيغن (برشلونة الإسباني).

16- الإيطالي غوغليلمو فيكاريو (توتنهام الإنجليزي).

17- الجورجي جيورجي مامارداشفيلي فالنسيا الإسباني (معار من ليفربول).

18- الكاميروني أندريه أونانا (مانشستر يونايتد الإنجليزي).

19- الأوكراني أندري لونين (ريال مدريد الإسباني).

20- الإنجليزي جوردان بيكفورد (إيفرتون الإنجليزي).