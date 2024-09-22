آخر التطورات الصحية للسعودي فهد المولد

كشف سعود المولد عن الحالة الصحية لشقيقه لاعب نادي الشباب والمنتخب السعودي فهد المولد، الذي نقل -أول أمس الجمعة- إلى الرياض عاصمة المملكة العربية السعودية في طائرة إجلاء طبي، قادما من مدينة دبي الإماراتية.

ونشر سعود المولد مقطع فيديو قصيرا عبر منصة إكس يوضح فيه آخر التطورات الصحية لشقيقه فهدن قائلا: "إن شاء الله، حالته مستقرة، دعواتكم".

https://x.com/naji_alnemer/status/1837150895538163721

ويرقد نجم "الأخضر السعودي" حاليا في العناية المركزة بمدينة الملك عبد العزيز الطبية، حيث تستكمل إجراءات علاجه.

وكان المولد تعرض للسقوط من شرفة الدور الثاني من منزله في دبي صباح الخميس الماضي، في حين لم تكشف التحقيقات التي تجريها قيادة شرطة دبي حتى الآن عن أي أدلة أو قرائن حول كيفية سقوطه، في وقت لم يُتوصل فيه بعد إلى كم من الوقت ظل النجم السعودي طريح الأرض قبل إسعافه، في ظل تعدد الروايات.

واللافت أن وجه النجم السعودي فهد المولد لم يتأثر على الإطلاق حسب شهود لـ"الشرق الأوسط"، إذ إن وجهه كان سليما جدا من أي خدوش أو انتفاخات وكذلك عينيه، في ما بدا وكأنه نائم بشكل طبيعي على سرير العناية المركزة، لكن الضربات كانت كبيرة على قاع جمجمته ورقبته وكذلك أنحاء جسمه.

وسعت تحريات شرطة دبي لتفريغ كثير من الكاميرات القريبة من محيط الحادثة، لكن تسريبات لـ"الشرق الأوسط" ذكرت أن الشرطة لم تكشف عن كاميرا مباشرة توضح شيئا، لكنها تواصل البحث والتدقيق في كثير من الكاميرات المتاحة.