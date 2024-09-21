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موعد مباراة برشلونة ضد فياريال بالدوري الإسباني والقنوات الناقلة

كومبو بين Ayoze Perez وLamine Yamal
بيريز هداف فياريال (يمين) ولامين جمال نجم برشلونة (وكالات)
21/9/2024

نستعرض موعد مباراة برشلونة ضد فياريال في الجولة السادسة للدوري الإسباني لكرة القدم موسم 2024-2025، والقنوات الناقلة.

تقام المباراة يوم الأحد 22 سبتمبر/أيلول 2024 على ملعب لاسيراميكا معقل فياريال، وتبدأ الساعة السابعة والنصف مساءً (19:30) حسب توقيت مكة المكرمة والدوحة والقاهرة، ويديرها الحكم ماثيو فيرير.

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القنوات الناقلة لمباراة فياريال وبرشلونة

تمتلك قنوات "بي إن سبورتس" القطرية حقوق بث مباريات الدوري الإسباني بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتذيع المباراة عبر قنوات:

  • beIN Sports HD 3
  • beIN Sports 1 FR

وينفرد برشلونة بصدارة الدوري الإسباني بالعلامة الكاملة برصيد 15 نقطة من 5 انتصارات، ويحتل فياريال المركز الرابع بفارق الأهداف عن ريال مدريد وأتلتيكو، ولكل فريق 11 نقطة.

يتفوق برشلونة في المواجهات السابقة بين الفريقين بـ32 انتصارا مقابل 9 فقط لفياريال، وانتهت 10 مباريات بالتعادل.

المصدر : الجزيرة

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