موعد مباراة برشلونة ضد فياريال بالدوري الإسباني والقنوات الناقلة
21/9/2024
نستعرض موعد مباراة برشلونة ضد فياريال في الجولة السادسة للدوري الإسباني لكرة القدم موسم 2024-2025، والقنوات الناقلة.
تقام المباراة يوم الأحد 22 سبتمبر/أيلول 2024 على ملعب لاسيراميكا معقل فياريال، وتبدأ الساعة السابعة والنصف مساءً (19:30) حسب توقيت مكة المكرمة والدوحة والقاهرة، ويديرها الحكم ماثيو فيرير.
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القنوات الناقلة لمباراة فياريال وبرشلونة
تمتلك قنوات "بي إن سبورتس" القطرية حقوق بث مباريات الدوري الإسباني بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتذيع المباراة عبر قنوات:
- beIN Sports HD 3
- beIN Sports 1 FR
وينفرد برشلونة بصدارة الدوري الإسباني بالعلامة الكاملة برصيد 15 نقطة من 5 انتصارات، ويحتل فياريال المركز الرابع بفارق الأهداف عن ريال مدريد وأتلتيكو، ولكل فريق 11 نقطة.
يتفوق برشلونة في المواجهات السابقة بين الفريقين بـ32 انتصارا مقابل 9 فقط لفياريال، وانتهت 10 مباريات بالتعادل.
المصدر : الجزيرة