زائر غريب يتسبب في فوضى بسباق سنغافورة الكبرى للفورمولا 1

تسبب زائر غريب في إحداث فوضى خلال سباق جائزة سنغافورة الكبرى ضمن منافسات بطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا-1 صباح اليوم السبت.

وغزت سحلية عملاقة مضمار السباق بعد لحظات من بدء جولة التجارب الحرة، مما أجبر المسؤولين على رفع العلم الأحمر وتوقف السباق لعدة دقائق.

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وأجبر وجود السحلية التي أطلق عليها اسم "ليونيل"، سائق أستون مارتن فرناندو ألونسو على الابتعاد عنها بشكل كبير أثناء قيامه ببعض اللفات التدريبية حول الحلبة التي تحتوي على أكبر عدد من الزوايا مقارنة بأي حلبة فورمولا 1.

وفي هذه الأثناء، قال سائق مرسيدس جورج راسل على راديو الفريق إن السحلية "تبدو مثل التنين".

وأثار دخول السحلية ضحك سائق ويليامز أليكس ألبون، الذي شوهد في منطقة الصيانة بينما كان ينتظر ابتعاد الخطر.

وحاول مشرفو المضمار الإمساك بـ"ليونيل" للسماح بعودة الجلسة إلى مسارها عندما اقترب أحد المراقبين، انطلقت ليونيل مسرعة على المسار.

وبعد تأخير دام نحو 11 دقيقة، تم رفع العلم الأخضر للسماح أخيرا للمتسابقين بالعودة إلى الحلبة بعد القبض على السحلية.

وكان نوريس سجّل أسرع زمن في التجربة الحرة الثانية، الجمعة، فيما كان سائق فريق فيراري تشالز لوكلير، من موناكو، الأسرع في التجربة الحرة الأولى.

https://x.com/beINSPORTS/status/1837441083627708590

خطر شائع

يشكل دخول الحيوانات خطرا شائعا في سباقات سباق الفورمولا 1، حيث أطلق على الثعالب وحيوانات المرموط اسم "غودزيلا" في حادثة شهيرة وقعت في عام 2016. كما دخل نمر إلى المضمار في ماليزيا عام 2013.

وفي حين أخرجت هذه السحلية من المضمار، لقيت أخرى حتفها العام الماضي بعد أن دهسها السائق ألونسو وسط حالة من الذهول في صفوف الجماهير.

وفي العام الجاري، نجا البطل ماكس فيرستابن بصعوبة بالغة من الاصطدام بحيوان مرموط الجبل في سباق جائزة كندا الكبرى، ويعتبر المرموط من الغزاة الشائعين للحلبة.