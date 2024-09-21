نيمار يختار موهبة برازيلية أفضل من إندريك نجم ريال مدريد

اختار مهاجم الهلال السعودي نيمار اللاعبَ البرازيليَ الشاب الذي يعتقد أن لديه مستقبلا مشرقا، وفاجأ نيمار الجميع عندما تجاهل النجم الصاعد لريال مدريد إندريك وتوقع أن يكون إستيفاو ويليان هو الموهبة الكبيرة القادمة.

ولعب الشابان معا في بالميراس، لكن الأخير هو الذي يثير حماس نجم الهلال أكثر.

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وانضم إندريك إلى ريال مدريد في صيف 2024، قادما من بالميراس البرازيلي، ويقدم مستويات متميزة مع الفريق حاليا وهو بعمر 18 عاما فقط.

وفي مقابلة مع "تي إن تي" في وقت سابق من العام الحالي، طُلب من نيمار تسمية الموهبة الكبيرة القادمة فاختار إستيفاو بينما لم يتحدث عن إندريك.

وقال: "أعتقد أنه إستيفاو، لديه موهبة كبيرة تزدهر في عالم كرة القدم، سيكون لاعبا عبقريا".

This Estevão comp pic.twitter.com/ImPZWLlYPy — All Things Brazil™ 🇧🇷 (@SelecaoTalk) September 13, 2024

نيمار ليس البرازيلي الوحيد الذي يتوقع مستقبلا زاهرا للاعب الشاب، حيث يعتقد برانكو لاعب خط وسط ميدلسبره الإنجليزي السابق والفائز بكأس العالم أنه "أعظم لاعب رآه ولد في البرازيل منذ نيمار".

وأضاف: "لقد مر وقت طويل منذ أن كان لدينا لاعبون بتلك الجودة، والبرازيل لديها جيل مذهل حاليا بالفعل".

وتابع: "منتخب البرازيل سيكون قويا للغاية في نهائيات كأس العالم 2026. إستيفاو عنصر خطير للغاية".

ومن المقرر أن ينضم إستيفاو (17 عاما) إلى تشلسي الإنجليزي الصيف المقبل، مقابل 34 مليون يورو.

ربما كانت فترة إندريك في بالميراس قصيرة، لكنها كانت كافية لجذب انتباه العالم، حيث لعب نجم ريال مدريد 66 مباراة سجل خلالها 18 هدفا.

وبدأ زميله السابق في الفريق بشكل مثير للإعجاب، حيث لعب إستيفاو 28 مباراة فقط مع بالميراس حتى الآن، لكنه سجل 9 أهداف.