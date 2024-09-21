موعد مباراة إنتر ضد ميلان في الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة

نستعرض موعد مباراة إنتر ضد ميلان في قمة مباريات الجولة الخامسة للدوري الإيطالي لكرة القدم موسم 2024-2025، والقنوات الناقلة.

تقام المباراة الأحد 22 سبتمبر/أيلول 2024، على ملعب سان سيرو، ويديرها الحكم الإيطالي ماوريزيو مارياني.

اقرأ أيضا list of 2 items list 1 of 2 نجوم كرة القدم يهددون بالإضراب list 2 of 2 يويفا يعاقب نادي روما بسبب مخالفته قاعدة "تكلفة الفريق" end of list

يطلق على المباراة "ديربي الغضب" وتبدأ الساعة العاشرة إلا الربع مساء (21:45) حسب توقيت مكة المكرمة والدوحة والقاهرة.

القنوات الناقلة لديربي إنتر وميلان

تنقل المباراة على قناة:

AD SPORTS Premium 1

كما يمكنكم متابعة المباراة من خلال التغطية المباشرة عبر موقع الجزيرة نت.

يتفوق إنتر في المواجهات السابقة بين الفريقين برصيد 49 انتصارا، مقابل 43 لميلان، وانتهت 26 مباراة بالتعادل.

ورغم هيمنة إنتر على مباريات قمة ميلانو مؤخرا، إذ فاز في آخر 6 مواجهات، حذر سيموني إنزاغي مدرب إنتر لاعبيه من السماح للتاريخ بالتأثير على أدائهم عندما يستضيف منافسه المحلي في الدوري.

وبدأ إنتر (حامل اللقب) الموسم الحالي بقوة وحصد 8 نقاط في 4 مباريات. في المقابل، حصل ميلان على 5 نقاط فقط؛ وهذا وضع ضغوطا على مدربه باولو فونسيكا قبل المباراة.

ويتصدر تورينو الدوري الإيطالي مؤقتا؛ حيث لعب 5 مباريات، في حين يحتل إنتر المركز الخامس برصيد 8 نقاط، وميلان العاشر (5 نقاط) ولعب كل منهما 4 مباريات فقط.