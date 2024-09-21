شاهد.. بايرن ميونخ يكتسح بريمن وهاري كين يسجل رقما قياسيا

واصل بايرن ميونخ انطلاقته المثالية في الموسم الجديد للدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليغا)، واكتسح مضيفه فيردر بريمن 5-صفر اليوم السبت بالجولة الرابعة.

وفي باقي المباريات، فاز يونيون برلين على ضيفه هوفنهايم 2-1، وفرايبورغ على مضيفه هايدنهايم 3-صفر، وتعادل بوخوم مع ضيفه هولشتاين كيل 2-2.

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وعلى ملعب فيسير شتاديون، سجل بايرن ميونخ فوزه الرابع على التوالي محافظا على العلامة الكاملة ليتصدر جدول الترتيب برصيد 12 نقطة بفارق 3 نقاط عن أقرب ملاحقيه فرايبورغ، وتوقف رصيد بريمن عند 5 نقاط في المركز العاشر.

وواصل النادي البافاري تألقه اللافت تحت قيادة مدربه البلجيكي فينسنت كومباني، حيث سجل الفريق 20 هدفا في آخر 3 مباريات، بفوزه على هولشتاين كيل 6-1 في البوندسليغا ثم انتصاره الكاسح على دينامو زغرب الكرواتي 9-2 في دوري أبطال أوروبا قبل الفوز بخماسية على بريمن.

افتتح الجناح الفرنسي مايكل أوليسي التسجيل للنادي البافاري في الدقيقة 23، مستغلا تمريرة متقنة من هاري كين ليسدد في الزاوية القريبة.

وتمكن النجم الدولي الشاب جمال موسيالا من تسجيل الهدف الثاني للنادي البافاري في الدقيقة 32 بعد تمريرة رائعة من أوليسي.

هاري كين يسجل رقما قياسيا

في الشوط الثاني، واصل هاري كين الهداف التاريخي لمنتخب إنجلترا توهجه وسجل الهدف الثالث لبايرن ميونخ في الدقيقة 57 بعدما تبادل التمرير مع أوليسي قبل أن يسدد من على حدود منطقة الجزاء إلى داخل الشباك، معلنا عن الهدف الـ41 له في البوندسليغا منذ قدومه من صفوف توتنهام الإنجليزي العام الماضي، ليصبح بذلك اللاعب الإنجليزي الأكثر تسجيلا في الدوري الألماني.

وعاد أوليسي مرة أخرى ليؤكد أنه صفقة قيمة بكل معنى الكلمة، حيث سجل الهدف الثاني له والرابع للفريق الضيف في الدقيقة 60 بعد أن تبادل التمرير مع ألفونسو ديفيز قبل أن يسدد من على حدود منطقة الجزاء إلى داخل الشباك.

وسجل أوليسي هدفه الثالث خلال أربع مباريات في البوندسليغا منذ قدومه من صفوف كريستال بالاس الإنجليزي.

وبعد 5 دقائق فقط شارك سيرج غنابري في مهرجان الأهداف، وأحرز الهدف الخامس للنادي البافاري بعدما تلقى تمريرة من هاري كين قبل أن يتخلص من الرقابة الدفاعية ويسدد كرة رائعة في الشباك.