السيسي يطلب تقييما شاملا لنتائج بعثة مصر بأولمبياد باريس

طلب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بإجراء تقييم شامل لأداء جميع الاتحادات الرياضية التي شاركت في بعثة البلاد الأولمبية في ألعاب باريس 2024.

وشاركت مصر ببعثة هي الأكبر في تاريخها بلغ قوامها 164 رياضيا لكنها لم تحرز سوى 3 ميداليات فقط هي ذهبية وفضية وبرونزية مما أثار انتقادات.

وطالب السيسي، عقب تقرير قدمه وزير الشباب والرياضة، بمراجعة قانونية دقيقة لأوجه صرف المبالغ المالية المخصصة للاتحادات التي شاركت في جميع المسابقات بالأولمبياد.

وذكر بيان نشره المتحدث باسم الرئاسة المصرية على صفحته بموقع فيسبوك أن السيسي طالب "بمراجعة حجم المبالغ الممنوحة والمخصصة لبعض الاتحادات ارتباطا بما حققته من نتائج في هذه المسابقات لبيان أسس المنح ووضع ضوابط محكمة فيما يتعلق بمنح مبالغ الدعم لها مستقبلا".

وأضاف "وجّه الرئيس باتخاذ الإجراءات المناسبة تجاه الاتحادات التي ظهرت عناصر من أعضائها بشكل سلبي أثر على سمعة الرياضة المصرية ووجه كذلك بتحجيم المشاركة في الألعاب التي لا تتمتع مصر فيها بميزة تنافسية".