هل أصبح "المصور" تير شتيغن مشكلة برشلونة؟ أبو تريكة يجيب

تسبب الحارس الألماني أندريه تير شتيغن في الخسارة الأولى هذا الموسم لفريقه برشلونة الإسباني 1-2 أمام موناكو الفرنسي، أمس الخميس، بالجولة الأولى لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم بنظامها الجديد.

وارتكب تير شتيغن (32 عاما) جملة من الأخطاء أدت إلى الهزيمة، مما دفع مدربه الألماني هانزي فليك إلى "توبيخه"، حسب صحيفة "سبورت" الإسبانية، وقال له "لا يمكن أن ترتكب هذه الأخطاء البدائية وأنت قائد برشلونة".

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بدأت أخطاء الحارس الألماني بخطأ ساذج وخطير بالفعل لا يرتكبه حارس لديه خبراته الكبيرة عندما تسبب في طرد زميله إريك غارسيا في الدقيقة العاشرة، حيث مرر إليه الكرة وبجواره تماما لاعب من موناكو الذي لم يتردد وانقض على الكرة وكاد ينفرد بمرمى برشلونة فأمسكه غارسيا ليطرد فورا بالطاقة الحمراء بسبب "منعه فرصة محققة لتسجيل هدف"، حسب نص المادة 12 من قانون كرة القدم (الأخطاء وسوء السلوك).

والغريب أن تير شتيغن حاول تحميل زميله المسؤولية عن خطئه قائلا "لم أتفاهم جيدًا مع إريك، أشعر بالسوء لأجله. لا يجب أن يحدث ذلك، سواء مني أو منه، لكن هذا هو حال كرة القدم".

🟥✍️ 😮 هل تسبب تير شتيغن في حصول غارسيا على البطاقة الحمراء ؟ #دوري_أبطال_أوروبا pic.twitter.com/1UeU38Sisl — beIN SPORTS (@beINSPORTS) September 19, 2024

واستغل موناكو النقص العددي لبرشلونة وسجل له مغنيس أكليوش هدف التقدم في الدقيقة 16، لكن الإسباني الواعد لامين جمال عادل النتيجة لبرشلونة في الدقيقة 28.

وعاود موناكو التقدم بتسجيل الهدف الثاني من تسديدة لجورج إلينيخيا في الدقيقة 71 بخطأ يتحمله تير شتيغن أيضا، إذ إنه ارتمى في الناحية العكسية للكرة بدلا من التصدي لها حسب الخبراء، ومنهم محلل قنوات "بي إن سبورتس" القطرية محمد أبو تريكة الذي تهكم على الحارس الألماني ووصفه بـ"المصور".

الحارس الألماني كاد يتسبب بهدف في مرمى برشلونة ! 🙄 هل يتحمل تير شتيغن مسؤولية الخسارة من موناكو؟ ✍️#دوري_أبطال_أوروبا pic.twitter.com/zfgZ6TvF4F — beIN SPORTS (@beINSPORTS) September 20, 2024

وقال أبو تريكة بعد المباراة عن تير شتيغن "إنه سيدخل نادي المئة المباراة القادمة بعدما دخل مرماه 99 هدفا في 85 مباراة" في دوري أبطال أوروبا، مشيرا إلى أنه كان خائفا رغم أنه قائد الفريق.

وأضاف نجم منتخب مصر والأهلي السابق أن كل اللاعبين يزدادون خبرة وثقة مع تقدم العمر إلا تير شتيغن، الذي أصبح من مشاكل برشلونة الذي غيّر جميع اللاعبين إلا هو، بل منحه شارة الكابتن (القائد) أيضا، على حد قوله.

كلام المحلل محمد أبو تريكة عن شتيغن 🫡

pic.twitter.com/fVLCZGrM6V — Insider Barça (@Insiderfcb21) September 20, 2024

ورغم تصدر برشلونة الدوري الإسباني بالعلامة الكاملة بعد فوزه بمبارياته الخمس الأولى، فإنه وضع نفسه في موقف صعب في دوري أبطال أوروبا بالهزيمة أمام موناكو، وأحدث أزمة ثقة في الفريق بحارسه وقائده الذي أصبح الحارس الأساسي لمنتخب ألمانيا بعد إعلان الحارس الأساسي مانويل نوير اعتزاله اللعب الدولي مؤخرا.