نجوم كرة القدم يهددون بالإضراب

أثار جدول مباريات كرة القدم المزدحم خلال موسم 2024-2025 استياء واسعا بين عدد كبير من النجوم الذين هدد بعضهم بشن إضراب تاريخي والتوقف عن اللعب.

وأشار الإسباني رودري لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي إلى احتمال أن يضرب لاعبو كرة القدم، احتجاجا على ضغط المباريات وتوسيع جميع المسابقات الكبرى بداية من دوري أبطال أوروبا وكأس العالم للأندية وكأس العالم.

وقال اللاعب -قبل مواجهة إنتر ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا- إنه "إذا استمر الأمر على هذا النحو، فلن يكون لدينا خيار آخر".

ويعتقد رودري أن ما بين 40 إلى 50 مباراة هو الحد الأقصى الذي يمكن للاعب خوضه، بعد ذلك ينخفض مستواه، لأنه من المستحيل الحفاظ على المستوى البدني.

وقال "إذا أراد الناس رؤية كرة قدم أفضل، فعلينا أن نرتاح".

تهديد بالإضراب

بدوره، قال الفرنسي جويل كوندي لاعب برشلونة الإسباني: "سيأتي وقت سنضطر فيه إلى الإضراب، لأنه الطريقة الوحيدة لأولئك الذين لا يريدون فهمنا".

وأضاف: "نتحمل مزيدا من المخاطر، وتتزايد الإصابات بسبب أيام الراحة القليلة بين المباريات"، مشيرا إلى أن هناك بالفعل جبهة موحدة لمعالجة المشكلة.

🚨 Jules Koundé threatens to STRIKE against the overloaded schedule 😤:

"Every year we have more matches and less rest! The injuries abound and there is no break!

We've been saying it for 3/4 years and no one listens to us. The time will come when it will be necessary to strike… pic.twitter.com/CspOfyLADO — Football for Life (@footballdtlife) September 19, 2024

وسبق لمدرب مانشستر سيتي بيب غوارديولا ولاعبه برناردو سيلفا وحارس ريال مدريد تيبو كورتوا وزميله داني كارفخال أن رفعوا الصوت عاليا، وأكدوا رفضهم قسوة الرزنامة الحالية.

وانتقد كارفخال زيادة عدد المباريات والضغط الكبير الذي يواجه اللاعبون في الموسم الجديد.

وقال إن "الإضراب أمر محتمل، لا يؤخذ اللاعبون بعين الاعتبار، علينا أن نرفع أصواتنا".

وأنهى لاعبون مثل جوليان ألفاريز الموسم الماضي برصيد 75 مباراة بقميصي مانشستر سيتي ومنتخب الأرجنتين.

وأشارت صحيفة "ماركا" إلى أن لاعب أتلتيكو مدريد الجديد لعب الحد الأقصى لعدد المباريات، وفقا لتقرير الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) والأمر نفسه ينطبق على زملائه الذين يذهبون بعيدا في المسابقات الأوروبية والعالمية.

وخاض اللاعبون موسما شاقا العام الماضي، إذ لعب النجوم الكبار بطولات محلية تصل إلى 38 مباراة في الدوري المحلي، إلى جانب مباريات الكأس المحلية، ودوري أبطال أوروبا قبل أن يخوضوا منافسات كأس أمم أوروبا أو كوبا أميركا.

ويبدو أن الموسم الجديد سيكون أشد قسوة على اللاعبين الكبار بسبب المسابقات الجديدة، مثل دوري أمم أوروبا وكأس العالم للأندية بشكله الجديد والنظام الموسع الجديد لدوري أبطال أوروبا.

يضاف إلى ذلك ضغط مباريات المنتخبات بالأجندة الدولية، إذ زاد عدد مباريات كأس العالم 2026 بعد رفع عدد المنتخبات المشاركة إلى 48 منتخبا، بدلا من 32.

🚨🚨🎙️| Rodri on the busy football calendar: "I think we're close to going on STRIKE over the football calendar…" 😳🇪🇸 pic.twitter.com/BLoGFmtZwa — CentreGoals. (@centregoals) September 18, 2024

رأي مخالف

ومع ذلك، ليست كل الأصوات ضد هذا الاتجاه، إذ صرح الأرجنتيني نيكو غونزاليس لاعب يوفنتوس بأنه يؤيد الرزنامة الجديدة.

وقال "بالنسبة إلينا، هذا أمر رائع. نحن جميعا لاعبون شباب نرغب في لعب كرة القدم وعديد من المباريات أمر مفيد للفريق. لكن كما يقول المدرب تياغو موتا، علينا أن نأكل كثيرا، ونرتاح بنا فيه الكفاية، وننام جيدا".