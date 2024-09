نجوم كرة القدم يهددون بالإضراب

أثار جدول مباريات كرة القدم المزدحم خلال موسم 2024-2025 استياء واسعا بين عدد كبير من النجوم الذين هدد بعضهم بشن إضراب تاريخي والتوقف عن اللعب.

وأشار الإسباني رودري لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي إلى احتمال أن يضرب لاعبو كرة القدم، احتجاجا على ضغط المباريات وتوسيع جميع المسابقات الكبرى بداية من دوري أبطال أوروبا وكأس العالم للأندية وكأس العالم.

وقال اللاعب -قبل مواجهة إنتر ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا- إنه "إذا استمر الأمر على هذا النحو، فلن يكون لدينا خيار آخر".

ويعتقد رودري أن ما بين 40 إلى 50 مباراة هو الحد الأقصى الذي يمكن للاعب خوضه، بعد ذلك ينخفض مستواه، لأنه من المستحيل الحفاظ على المستوى البدني.

وقال "إذا أراد الناس رؤية كرة قدم أفضل، فعلينا أن نرتاح".

بدوره، قال الفرنسي جويل كوندي لاعب برشلونة الإسباني: "سيأتي وقت سنضطر فيه إلى الإضراب، لأنه الطريقة الوحيدة لأولئك الذين لا يريدون فهمنا".

وأضاف: "نتحمل مزيدا من المخاطر، وتتزايد الإصابات بسبب أيام الراحة القليلة بين المباريات"، مشيرا إلى أن هناك بالفعل جبهة موحدة لمعالجة المشكلة.

🚨 Jules Koundé threatens to STRIKE against the overloaded schedule 😤:

"Every year we have more matches and less rest! The injuries abound and there is no break!

We've been saying it for 3/4 years and no one listens to us. The time will come when it will be necessary to strike… pic.twitter.com/CspOfyLADO

— Football for Life (@footballdtlife) September 19, 2024