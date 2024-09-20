موعد مباراة ريال مدريد ضد إسبانيول بالدوري الإسباني والقنوات الناقلة

نستعرض موعد مباراة ريال مدريد ضد إسبانيول في الجولة السادسة للدوري الإسباني لكرة القدم موسم 2024-2025، والقنوات الناقلة.

تقام المباراة يوم السبت 21 سبتمبر/أيلول 2024 على ملعب سانتياغو برنابيو معقل ريال مدريد، وتبدأ الساعة العاشرة مساءً 22:00 حسب توقيت مكة المكرمة والدوحة والقاهرة.

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ويدير المباراة الحكم الإسباني خوسيه مونتيرو.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وإسبانيول

تمتلك قنوات "بي إن سبورتس" القطرية حقوق بث مباريات الدوري الإسباني بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتذيع المباراة عبر قنوات:

beIN Sports HD 1

beIN Sports HD 1 English

beIN Sports HD 2 English

التقى ريال مدريد وإسبانيول في 116 مباراة، انتهت 77 بفوز الريال و23 بفوز إسبانيول، و16 مباراة بالتعادل.

ويحتل ريال مدريد المركز الثالث في الدوري الإسباني برصيد 11 نقطة من 5 مباريات، بفارق الأهداف عن أتلتيكو مدريد صاحب المركز الثاني و4 نقاط عن برشلونة المتصدر.

ويأتي إسبانيول في المركز الـ12 برصيد 7 نقاط.