شاهد.. بيولي يستهل مشواره مع النصر بفوز كبير في الدوري السعودي

سجّل كريستيانو رونالدو وسالم النجدي وأندرسون تاليسكا أهداف فوز النصر 3-صفر على مضيفه الاتفاق، ليستهل المدرب ستيفانو بيولي مشواره في الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم بانتصار كبير اليوم الجمعة.

وألحق المدرب بيولي، الذي حل محل لويس كاسترو، الهزيمة الأولى بالاتفاق فريق المدرب ستيفن جيرارد في الدوري.

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ومنح رونالدو التقدم للنصر من ركلة جزاء في الدقيقة 33، واحتفل وهو يوجه التحية لنجله الذي شاهد المباراة من المدرجات.

وأضاف النجدي الهدف الثاني في الدقيقة 56، قبل أن يختتم تاليسكا أهداف الفريق الزائر قبل 20 دقيقة من النهاية.

ورفع النصر رصيده إلى 8 نقاط في المركز الرابع، متأخرا بنقطة واحدة ومركز واحد عن الاتفاق.