موعد مباراة مانشستر سيتي ضد أرسنال بالبريميرليغ والقنوات الناقلة

نستعرض موعد مباراة مانشستر سيتي ضد أرسنال في الجولة الخامسة للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم موسم 2024-2025 والقنوات الناقلة.

تقام المباراة يوم الأحد 22 سبتمبر/أيلول 2024 على ملعب الاتحاد معقل مانشستر سيتي، وتبدأ الساعة السادسة والنصف مساءً (18:30) حسب توقيت مكة المكرمة والدوحة والقاهرة.

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تعد المباراة إحدى قمم البريميرليغ، ويديرها الحكم مايكل أوليفر.

القنوات الناقلة لقمة مانشستر سيتي وأرسنال

تمتلك قنوات "بي إن سبورتس" القطرية حقوق بث مباريات الدوري الإنجليزي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتذيع المباراة على قناتي:

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وستؤثر نتيجة المباراة على صراع الصدارة، إذ ينفرد مانشستر سيتي بصدارة الدوري الإنجليزي بالعلامة الكاملة (12 نقطة) من 4 انتصارات متتالية، يليه أرسنال برصيد 10 نقاط.

ويتفوق أرسنال في المواجهات السابقة بين الفريقين بـ34 انتصارا مقابل 24 لسيتي، في حين انتهت 13 مباراة بالتعادل.