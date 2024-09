القبض على نجم أرسنال السابق بتهمة تهريب المخدرات

ألقت السلطات البريطانية القبض على نجم أرسنال السابق غاي إيمانويل توماس بعد ضبط 60 كيلوغراما من الحشيش بحوزته في مطار ستانستيد بأسكتلندا تبلغ قيمتها 769 ألف دولار.

وتم اكتشاف حقائب سفر تستخدم لتهريب المخدرات من قبل قوة الحدود البريطانية بعد وصول رحلة من بانكوك، (تايلاند) في الثاني من سبتمبر/أيلول.

واعتقل اللاعب البالغ 33 عاما الذي يلعب حاليا في غرينوك مورتون المنافس في دوري الدرجة الثانية الأسكتلندي من قبل ضباط الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة أمس الأربعاء وتم توجيه اتهامات إليه منذ ذلك الحين.

ومثل إيمانويل توماس أمام محكمة كارلايل كراون الجزئية يوم الخميس وسيبقى قيد الاحتجاز للمثول أمام المحكمة نفسها في 18 أكتوبر/تشرين الأول القادم.

كما تم القبض على امرأتين تبلغان من العمر 28 و 32 عاما على علاقة بالقضية.

وتصل أقصى عقوبة لتهريب القنب الهندي إلى المملكة المتحدة 14 عاما.

