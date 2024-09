طلب مدافع إنتر ميلان "الغريب" يفاجئ هالاند

لم يكن إيرلينغ هالاند في مزاج جيد بعد تعادل محبط لفريقه مانشستر سيتي أمام إنتر ميلان ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وانتهت المواجهة التي احتضنها ملعب الاتحاد مساء الأربعاء، بالتعادل السلبي ضمن منافسات مرحلة الدوري للبطولة القارية.

وسجل الدولي النرويجي 9 أهداف في 4 مباريات بالدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، وكان يأمل أمس في تسجيل هدفه رقم 100 بقميص مانشستر سيتي.

وساهم فرانشيسكو أتشيربي وشريكه الدفاعي أليساندرو باستوني في تقييد ماكينة الأهداف النرويجية، وبعد صفارة النهاية توجه اللاعب المخضرم البالغ من العمر 36 عاما مباشرة إلى هالاند المحبط.

تصافح اللاعبان قبل أن يدخلا في نقاش لبعض الوقت وبدا أنهما يتحدثان عن تبادل القمصان، حيث كان كل لاعب يسحب قميص الآخر.

وظهر أتشيربي وهو يرفع إصبعين، في إشارة بحسب صحيفة "صن" إلى رغبته في الحصول على قميصين من النرويجي كهدية تذكارية.

وتواجه أتشيربي مع النرويجي في نهائي دوري أبطال أوروبا 2023 في إسطنبول، وحقق السيتيزنز الانتصار بهدف رودري.

Francesco Acerbi wanted not one, but two shirts off Erling Haaland after the game 🤣👕#Haaland #ManchesterCity #CityInter pic.twitter.com/L8ULsRykws

— Erling Haaland (@ardaguler09) September 19, 2024