هل كان إيقاف الملاكم أوسيك مجرد سوء تفاهم؟

شوهد بطل العالم في الملاكمة الأوكراني أوليكساندر أوسيك مكبل اليدين بمطار كراكوف في بولندا قبل أن يتم إطلاق سراحه لاحقا.

وكان أوسيك متوجها إلى لندن لحضور نزال أنتوني جوشوا، ودانييل دوبوا في ويمبلي.

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وأظهرت لقطات متداولة على وسائل التواصل الاجتماعي الملاكم الأوكراني، البالغ 37 عاما، وهو يُقاد من قبل رجال يرتدون الزي الرسمي، ويداه خلف ظهره.

وكشف أوسيك لاحقا أن الأمر كله سوء تفاهم كبير وأنه تم إطلاق سراحه.

وقال على وسائل التواصل "كل شيء على ما يرام يا أصدقائي. كان هناك سوء تفاهم تم حله بسرعة. شكرا لكل من كان قلقا. شكرا للدبلوماسيين الأوكرانيين على دعمهم والاحترام لرجال تنفيذ القانون البولنديين الذين يؤدون واجباتهم".

ومن جانبه قال أليكس كراسيوك مروج نزالات أوسيك لصحيفة "صن سبورت" "لم يتم القبض عليه. لقد حدث سوء تفاهم. إنه حر الآن".

وشاركت يكاترينا زوجة الملاكم الأوكراني لقطات احتجازه على صفحتها على إنستغرام، لتقول إن زوجها المقاتل لم يكن في مشكلة قانونية.

وكتبت "كل شيء على ما يرام، سيشرح ألكسندر كل شيء لاحقا. لا يوجد شيء إجرامي، تصبحون على خير جميعا".

بدوره أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لاحقا إطلاق أوسيك بعد احتجازه.

ونشر على تليغرام "تحدثت على الهاتف مع أوسيك عندما تم احتجازه. لقد شعرت بالغضب من هذا الموقف تجاه مواطننا وبطلنا. أمر وزيرا الخارجية أندريه سيبيزا والداخلية إيغور كليمنكو بالكشف فورا عن كافة تفاصيل الحادث الذي وقع في مطار كراكوف".

وأضاف زيلينسكي "تم إطلاق سراح بطلنا ولم يعد أحد يحتجزه بعد الآن".

ومن المقرر أن يواجه أوسيك منافسه تايسون فيوري في مباراة العودة يوم 21 ديسمبر/كانون الأول، بعد أن تغلب على جيبسي كينغ بالنقاط في مايو/أيار ليصبح بطل العالم بلا منازع في الوزن الثقيل.