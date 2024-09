هل كان إيقاف الملاكم أوسيك مجرد سوء تفاهم؟

شوهد بطل العالم في الملاكمة الأوكراني أوليكساندر أوسيك مكبل اليدين بمطار كراكوف في بولندا قبل أن يتم إطلاق سراحه لاحقا.

وكان أوسيك متوجها إلى لندن لحضور نزال أنتوني جوشوا، ودانييل دوبوا في ويمبلي.

وأظهرت لقطات متداولة على وسائل التواصل الاجتماعي الملاكم الأوكراني، البالغ 37 عاما، وهو يُقاد من قبل رجال يرتدون الزي الرسمي، ويداه خلف ظهره.

🇺🇦#Ukraine 🇵🇱#Poland #Krakow #Usyk #Boxing

🥊Ukrainian boxer, Oleksandr Usyk, has been arrested in Krakow, Poland, reasons unknown.

"Everything is fine, everything is good! Alexander will explain everything later ," Usyk's team pic.twitter.com/7hL3H07bFe

— 🛰️ Wars and news 🍉 (@EUFreeCitizen) September 17, 2024