‏"لن يكسروا إرادتكم أبدا".. جماهير سلتيك تتضامن مع غزة وفلسطين ضد عدوان الاحتلال

‏"يمكنهم قمعكم وسجنكم، لكنهم لن يكسروا إرادتكم أبدا"، بهذه الكلمات عبرت جماهير سلتيك الأسكتلندية عن تضامنها مع غزة وفلسطين ضد عدوان الاحتلال الإسرائيلي بمباراة فريقها ضد سلوفان براتيسلافا في دوري أبطال أوروبا.

ورغم أنها ليست المرة الأولى التي تتضامن هذه الجماهير مع فلسطين فإن هذه المرة كان لافتا في اليافطات التي رفعت ذكرها أسماء المدن والبلدات الفلسطينية التي تتعرض لعدوان الاحتلال، وهي "‏غزة وجنين وطولكرم ونابلس لن تسير وحدها أبدا".

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كما أنشدوا "لن تسير وحيدا مع رفع الأعلام الفلسطينية"، وذلك قبل انطلاق المباراة التي جرت في ملعب "سلتيك بارك" بمدينة غلاسكو الأسكتلندية.

وعادة ما ترفع جماهير بطل أسكتلندا يافطات تدعو إلى تحرير فلسطين وأن المقاومة الفلسطينية هي التي ستنتصر.

İskoçlar dünyaya ders veriyor… Celtic taraftarları, Filistin bayraklarıyla birlikte, "Asla yalnız yürümeyeceksin" pankartları açtı. pic.twitter.com/X5skEkpn3t — Muhammet Seyfullah (@MuhammetSeyf) September 19, 2024

وافتتح سلتيك الأسكتلندي مشواره في مرحلة الدوري بالبطولة القارية بانتصار كاسح 5-1 على ضيفه سلوفان براتيسلافا السلوفاكي أول أمس الأربعاء.

وتقدم سلتيك بهدف عن طريق الأيرلندي ليام سكيلز (17)، وأضاف الياباني كيوجو فورهاشي الهدف الثاني (47)، ثم أحرز البلجيكي أرني أنغيلس الهدف الثالث للفريق الأسكتلندي (56 من ركلة جزاء).

وقلص النمساوي كيفين فيمر الفارق بتسجيله هدفا لسلوفان براتيسلافا (61)، لكن الياباني دايزن مايدا أضاف الهدف الرابع لأصحاب الأرض (70).

واختتم الأيرلندي آدام إدا مهرجان الأهداف الأسكتلندية بتسجيله الهدف الخامس (87).