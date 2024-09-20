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‏"لن يكسروا إرادتكم أبدا".. جماهير سلتيك تتضامن مع غزة وفلسطين ضد عدوان الاحتلال

Soccer Football - Champions League - Celtic v Slovan Bratislava - Celtic Park, Glasgow, Scotland, Britain - September 18, 2024
يافطات جماهير سلتيك: ‏غزة وجنين وطولكرم ونابلس لن تسير وحدها أبدا (رويترز)
20/9/2024

‏"يمكنهم قمعكم وسجنكم، لكنهم لن يكسروا إرادتكم أبدا"، بهذه الكلمات عبرت جماهير سلتيك الأسكتلندية عن تضامنها مع غزة وفلسطين ضد عدوان الاحتلال الإسرائيلي بمباراة فريقها ضد سلوفان براتيسلافا في دوري أبطال أوروبا.

ورغم أنها ليست المرة الأولى التي تتضامن هذه الجماهير مع فلسطين فإن هذه المرة كان لافتا في اليافطات التي رفعت ذكرها أسماء المدن والبلدات الفلسطينية التي تتعرض لعدوان الاحتلال، وهي "‏غزة وجنين وطولكرم ونابلس لن تسير وحدها أبدا".

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كما أنشدوا "لن تسير وحيدا مع رفع الأعلام الفلسطينية"، وذلك قبل انطلاق المباراة التي جرت في ملعب "سلتيك بارك" بمدينة غلاسكو الأسكتلندية.

وعادة ما ترفع جماهير بطل أسكتلندا يافطات تدعو إلى تحرير فلسطين وأن المقاومة الفلسطينية هي التي ستنتصر.

وافتتح سلتيك الأسكتلندي مشواره في مرحلة الدوري بالبطولة القارية بانتصار كاسح 5-1 على ضيفه سلوفان براتيسلافا السلوفاكي أول أمس الأربعاء.

وتقدم سلتيك بهدف عن طريق الأيرلندي ليام سكيلز (17)، وأضاف الياباني كيوجو فورهاشي الهدف الثاني (47)، ثم أحرز البلجيكي أرني أنغيلس الهدف الثالث للفريق الأسكتلندي (56 من ركلة جزاء).

وقلص النمساوي كيفين فيمر الفارق بتسجيله هدفا لسلوفان براتيسلافا (61)، لكن الياباني دايزن مايدا أضاف الهدف الرابع لأصحاب الأرض (70).

واختتم الأيرلندي آدام إدا مهرجان الأهداف الأسكتلندية بتسجيله الهدف الخامس (87).

المصدر : وكالات

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