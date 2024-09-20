سر وفاة "وحش" كمال الأجسام البيلاروسي غوليم

تُوفي لاعب كمال الأجسام الشهير البيلاروسي إيليا غوليم والمعروف باسم "المدمر"، عن عمر ناهز 36 عاما، بعد تعرضه لأزمة قلبية ودخوله في غيبوبة.

وذكرت شبكة "سي إن إن" أن لاعب كمال الأجسام الملقب بـ"المتحول" تم نقله إلى المستشفى بطائرة هليكوبتر وتُوفي هناك بعد يومين.

وأشارت تقارير إلى أن سبب وفاة غوليم كان استخدام مواد مثل المنشطات الابتنائية والسينثول، التي أدت إلى تعرضه لأزمة قلبية في السادس من سبتمبر/أيلول الجاري.

وقالت زوجته آنا في برنامج "7 أخبار": "قضيت كل يوم بجانبه، أنتظر، وبدأ قلبه ينبض مرة أخرى لمدة يومين. لكن الطبيب أبلغني بالأخبار الرهيبة بأن دماغه توقف".

وكان غوليم الذي يصل وزنه إلى 140 كيلوغراما، وطوله متر و86 سنتيمترا يتبع نظاما غذائيا قويا يحتوي على 16.500 سعرة حرارية يوميا.

ومن أجل الحفاظ على كتلته العضلية كان جوليم يتناول 7 وجبات يوميا تشمل 208 قطع سوشي و2.5 كيلوغرام من اللحم، إلى جانب حقن نفسه بـ50 جرعة من الأنسولين.

ويعد العملاق البيلاروسي واحدا من مشاهير كمال الأجسام التي توصف بأنها الأخطر على حياة ممارسيها بسبب تناولهم العديد من المنشطات والأدوية الأخرى، وهذا تؤدي إلى ارتفاع نسبة الإصابة بالنوبات القلبية والجلطات الدماغية.