النتائج الكاملة وترتيب الفرق بعد أولى جولات دوري أبطال أوروبا

انتهت الجولة الأولى من مرحلة الدوري في أبطال أوروبا بكرة القدم بنظامها الجديد تاركة علامات استفهام كبيرة على أندية كبيرة بعد تحقيقها نتائج مخيبة.

فبرشلونة الذي كان الجميع ينتظره في المسابقة القارية بعد 5 انتصارات متتالية في الليغا خسر أمام موناكو، وتعثر كل من مانشستر سيتي وأرسنال، وحتى ريال مدريد حامل اللقب عانى للتغلب على شتوتغارت، في حين تفوق بايرن ميونخ على نفسه وحقق رقما قياسيا في البطولة بفوزه 9-2 على ضيفه دينامو زغرب.

وتتأهل أفضل 8 فرق في الترتيب النهائي إلى دور الـ16، في حين ستتقدم الفرق الـ16 التالية إلى جولة فاصلة لتحديد الفرق الثمانية الأخرى، وستخرج الفرق الباقية من دون الانتقال إلى مسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" خلافا لما كان يحصل سابقا.

وتاليا النتائج وترتيب الفرق في الجولة الأولى لمسابقة دوري أبطال أوروبا

النتائج:

موناكو (فرنسا) 2-1 برشلونة (إسبانيا)

بريست (فرنسا) 2-1 شتورم غراتس (النمسا)

أتلتيكو مدريد (إسبانيا) 2-1 لايبزيغ (ألمانيا)

أتالانتا (إيطاليا) 0-0 أرسنال (إنجلترا)

النجم الأحمر بلغراد (صربيا) 1-2 بنفيكا (البرتغال)

فينورد (هولندا) 0-4 باير ليفركوزن (ألمانيا)

كلوب بروج (بلجيكا) 0-3 بوروسيا دورتموند (ألمانيا)

باريس سان جيرمان (فرنسا) 1-0 جيرونا (إسبانيا)

مانشستر سيتي (إنجلترا) 0-0 إنتر (إيطاليا)

سلتيك (أسكتلندا) 5-1 سلوفان براتيسلافا (سلوفاكيا)

بولونيا (إيطاليا) 0-0 شاختار دونيتسك (أوكرانيا)

سبارتا (براغ التشيك) 3-0 سالزبورغ (النمسا)

بايرن ميونخ (ألمانيا) 9-2 دينامو زغرب (كرواتيا)

ميلان (إيطاليا) 1-3 ليفربول (إنجلترا)

ريال مدريد (إسبانيا) 3-1 شتوتغارت (ألمانيا)

سبورتينغ (البرتغال) 2-0 ليل (فرنسا)

يوفنتوس (إيطاليا) 3-1 آيندهوفن (هولندا)

يونغ بويز (سويسرا) 0-3 أستون فيلا (إنجلترا)

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