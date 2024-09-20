الأهلي ينتزع الفوز من ضمك بالدوري السعودي

سجل البديل روبرتو فيرمينو وإيفان توني هدفين في الوقت بدل الضائع لينتزع الأهلي الفوز 4-2 من ضيفه ضمك، اليوم الجمعة.

وحقق فريق المدرب ماتياس يايسله بذلك انتصاره الأول في 3 مباريات بالدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم.

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ووصل الأهلي، الذي خسر من الفتح وتعادل مع النصر في آخر مباراتين، للنقطة السابعة في المركز الخامس. وتوقف رصيد ضمك عند 3 نقاط في المركز الـ15.

ومنح غابري فيغا التقدم لصاحب الأرض بعد 13 دقيقة من اللعب، لكن أيمن يوسف أدرك التعادل في الوقت بدل الضائع للشوط الأول.

وأعاد توني التقدم للأهلي بعد دقيقة واحدة من نهاية الاستراحة، لكن فاروق شافعي تابع كرة مرتدة من العارضة ليعود ضمك في النتيجة بالدقيقة 65.

وتابع البرازيلي فيرمينو ضربة رأس ليسجل الهدف الثالث الذي أكد صحته حكم الساحة بعد مراجعة حكم الفيديو المساعد الذي أكد أيضا صحة الهدف الرابع للمهاجم توني بعدها بلحظات.