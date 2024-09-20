لاعب نرويجي يرفض اللعب لفريق إسرائيلي بسبب فلسطين

رفض لاعب كرة القدم النرويجي، أولي ساتر، الاحتراف بعقد قيمته 850 ألف يورو قدمه نادي مكابي حيفا الإسرائيلي، وذلك اعتراضا على جرائم الاحتلال في غزة والضفة الغربية.

وقال اللاعب صاحب الجذور الباكستانية من ناحية جده لوالدته، أولي ساتر، في حديث صحفي "حتى لو عُرض عليّ 500 مليون دولار، فلن أنضم إلى نادٍ إسرائيلي. بالنسبة لي، الأمر لا يتعلق بالمال؛ قيمي هي الأهم، لا يمكنني تمثيل بلد يديم العنف وانعدام الأمن".

وتابع بحديثه لصحيفة نرويجية "لا أريد أي أموال تأتي من معاناة الآخرين، الناس في تلك المنطقة يعيشون في خوف بمنازلهم، ولا يمكنني بضمير مرتاح أن أقبل مثل هذه الأموال مهما كان المبلغ كبيرًا".

وأضاف "أنا واثق من المكان الذي ستقودني إليه قيمي، وأنا متمسك بما أعتقد أنه صحيح. ولا يمكن لأي مبلغ من المال أن يشتري ضميري".

وبحسب صحف عبرية، فإن أولي ليس اللاعب الوحيد الذي رفض الاحتراف مع انتقالات هذا الموسم، إذ واجه مكابي حيفا صعوبة في العثور على لاعبين أجانب طوال فترة الانتقالات، فعجز أن يغري اللاعبين الأجانب للقدوم إلى إسرائيل نظرا للوضع الأمني الحساس، مع ذلك، هناك لاعبون رفضوا عروضا من الدوري الممتاز ليس بسبب التهديد على إسرائيل.