حركة فينيسيوس الراقية تجاه مبابي تنهي سوء التفاهم

أسهم فينيسيوس جونيور في تحرير الضغط المسلط على الفرنسي كيليان مبابي صاحب ثنائية فوز ريال مدريد مساء الأحد على ضيفه ريال بيتيس في المرحلة الرابعة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وبعد حصوله على ضربة جزاء ترك البرازيلي، وهو منفذ ضربات الجزاء المعتاد في النادي الملكي، ترك الأمر لزميله مبابي ليسددها بدلا منه. وشوهد البرازيلي وهو يكلم مبابي قائلا "كيليان، أنت!".

وأوضح مبابي في المنطقة المختلطة بعد تسجيله ثنائية في سنتياغو برنابيو "إنه تفاهم، فيني يسدد الأول وأنا الثاني. يمنحنا المدرب الحرية وعلينا أن نكون أذكياء لنرى كيف تسير الأمور. كما قلت في اليوم الأول من وصولي إلى هنا، لا أريد فرض الأشياء، أريد أن يتم كل شيء بشكل طبيعي. تنفيذ ضربات الجزاء هو شيء نقوم به طبيعيا".

وإلى جانب لفتة البرازيلي، شوهد المغربي إبراهيم دياز وهو يحفز مبابي قبل تنفيذ ضربة الجزاء قائلا "حان دورك، سوف تسجلها".

وقبل تنفيذ الفرنسي لضربة الجزاء، طلب إبراهيم وفينيسيوس من جمهور البرنابيو تشجيع كيليان الذي نجح في تسجيل الهدف الثاني له ولفريقه.

Vinicius telling Mbappe to take the penalty and then telling the fans to get louder in support.

This is the man they been saying is “selfish” and doesn’t want Mbappe to do well. He is literally one of the most unselfish players I have ever seen. pic.twitter.com/nUVjW2SByC

