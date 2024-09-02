تخفيض تذاكر دوري أبطال أوروبا لمشجعي الفرق الزائرة

خفض الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" الحد الأقصى لسعر التذكرة الواحدة لمشجعي الفرق الزائرة في دوري أبطال أوروبا للموسم الجديد ليصبح ستين يورو، مع التوجه لتخفيضه أيضا الموسم المقبل، وفق ما أعلن الاثنين.

وأفاد الاتحاد القاري أنه "بعد مشاورات مكثفة" مع رابطة الأندية الأوروبية ورابطة مشجعي كرة القدم في أوروبا، قرر تخفيض الحد الأقصى للسعر الذي كان 70 يورو خلال الموسمين الماضيين لمشجعي الفرق الزائرة.

ويتعين على الفرق المضيفة التي يجلب لها دوري الأبطال الكثير من الأموال الناجمة عن بيع التذاكر بالإضافة إلى الجوائز وحقوق النقل التلفزيوني، أن تخفض هذا السقف الموسم المقبل أيضا ليصبح 50 يورو.

وينطبق الأمر ذاته على المسابقتين القاريتين الأخريين، أي الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" و"كونفرنس ليغ"، إذ سيخفض الحد الأقصى في الأولى إلى 40 يورو هذا الموسم ثم 35 في الذي يليه مقارنة بـ45 خلال النسختين الأخيرتين، فيما سيخفض في الثانية إلى 20 يورو لهذا الموسم والذي يليه أيضا، بعدما كان 25 الموسم الماضي.

وقال رئيس الاتحاد الأوروبي السلوفيني ألكسندر تشيفيرين إنه "من خلال تقديم المزيد من السياسات الصديقة للمشجعين، نواصل مهمتنا التي هي ضمان أن تظل كرة القدم رياضة شاملة، حيث يتم تقدير المشجعين الذين يسافرون عبر أوروبا لمتابعة فرقهم".