كم بلغت قيمة مجوهرات رونالدو في حفل قرعة أبطال أوروبا؟

أذهل كريستيانو رونالدو متابعي قرعة دوري أبطال أوروبا في موناكو بسبب قيمة المجوهرات التي كانت يرتديها في الحفل.

ودعا الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" رونالدو إلى حفل قرعة دوري أبطال أوروبا، لتكريمه بوصفه أفضل هداف في تاريخ المسابقة برصيد 140 هدفا سجلها مع مانشستر يونايتد الإنجليزي وريال مدريد الإسباني ويوفنتوس الإيطالي.

وذكرت صحيفة "ذا صن" أن رونالدو ارتدى مجوهرات ماسية بقيمة 7.88 ملايين دولار خلال حفل القرعة.

وظهر اللاعب البالغ من العمر 39 عامًا بكامل أناقته في الحفل، وارتدى 3 قطع من الألماس قيمتها مجتمعة نحو 8 ملايين دولار.

Honored to receive this award from @ChampionsLeague for being the all-time top scorer of the competition. Grateful for all the support along the way! Thank you! pic.twitter.com/2FqexL3cIr — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) August 29, 2024

وتعتبر "شارة الدبوس" أغلى القطع الثلاث التي ارتداها "الدون" في الحفل، إذ تبلغ قيمتها 5 ملايين دولار، وهي عبارة عن بروش مكسيكي من طراز "ميسيكا أكه با كا"، كان في البداية جزءا من قلادة تحتوي على 2550 قطعة من الألماس.

وتبلغ قيمة القطعة الثانية 2.9 مليون دولار وهي ساعة "فرانك ميلر" الأميركية من طراز "سينتري توربيلون"، وصنعت من 150 طبقة من الفايبر المضغوط والذهب عيار 18.

كما ارتدى النجم البرتغالي قرطا بقيمة 8500 دولار من فئة "ميسيكا دي موف بيف" صنع من الذهب عيار 18.