كم بلغت قيمة مجوهرات رونالدو في حفل قرعة أبطال أوروبا؟

أذهل كريستيانو رونالدو متابعي قرعة دوري أبطال أوروبا في موناكو بسبب قيمة المجوهرات التي كان يرتديها في الحفل.

ودعا الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" رونالدو إلى حفل قرعة دوري أبطال أوروبا، لتكريمه بوصفه أفضل هداف في تاريخ المسابقة برصيد 140 هدفا سجلها مع مانشستر يونايتد الإنجليزي وريال مدريد الإسباني ويوفنتوس الإيطالي.

وذكرت صحيفة "ذا صن" أن رونالدو ارتدى مجوهرات ماسية بقيمة 7.88 ملايين دولار خلال حفل القرعة.

وظهر اللاعب البالغ من العمر 39 عامًا بكامل أناقته في الحفل، وارتدى 3 قطع من الألماس قيمتها مجتمعة نحو 8 ملايين دولار.

Honored to receive this award from @ChampionsLeague for being the all-time top scorer of the competition. Grateful for all the support along the way! Thank you! pic.twitter.com/2FqexL3cIr

— Cristiano Ronaldo (@Cristiano) August 29, 2024