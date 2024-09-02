أنشيلوتي مدرب ريال مدريد يشيد بترك فينيسيوس ركلة الجزاء لمبابي

أبدى كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد الإسباني تخوفه نسبيا من أول فترة للتوقف الدولي هذا الموسم، وذلك بعد مرور 4 جولات من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وقال أنشيلوتي، في تصريحات أبرزها الموقع الرسمي لناديه على شبكة الإنترنت، إن "فترة التوقف الدولي غير مناسبة لنا على الإطلاق، لأنها ستحرمنا من اللاعبين، خاصة الذين يسافرون إلى أميركا الجنوبية ويواجهون بعض المعاناة في العودة".

وأضاف المدرب الإيطالي أن "الأمر الوحيد الذي أتمناه ألا يتعرض أحد للإصابة، لأنها الخطر الأكبر، أما ضغط المباريات فهو أمر معتاد".

في المقابل، بدا كارلو أنشيلوتي واثقا بقدرات فريقه رغم تذبذب النتائج في بداية الموسم بتعادلين مع مايوركا ولاس بالماس وفوزين على بلد الوليد وريال بيتيس.

وأكد الإيطالي المخضرم: "لسنا قلقين أو محبطين، بل لدينا حافز كبير لمحاولة القيام بعمل أفضل، حققنا فوزا مستحقا أمام بيتيس مساء الأحد، لندخل فترة التوقف الدولي بأجواء إيجابية".

وأوضح المدير الفني لريال مدريد أن فريقه يفتقر للاستمرارية، مضيفا "في بعض الأحيان، نخسر مباريات بدون مبرر، وأؤكد أن العمل الجماعي كان -وسيبقى- مفتاح النجاح، أما تسجيل الأهداف، فهو آخر مشاكلنا".

وانتقل كارلو أنشيلوتي للحديث عن كيليان مبابي الذي سجل الهدفين في شباك بييتس، ليكسر صيامه عن التهديف في أول 3 جولات من بطولة الدوري، علما أن اللاعب الفرنسي سجل هدفا في ظهوره الأول أمام أتالانتا في كأس السوبر الأوروبي.

وقال أنشيلوتي "لم نمارس أي ضغط على مبابي لتسجيل الأهداف، لقد أدى مباراة جيدة، وعمل بشكل جماعي مميز مع زملائه، وزميله فينيسيوس جونيور تعامل بشكل رائع بتركه يسدد ركلة الجزاء، ليسجل مبابي هدفا ثانيا".

وأتم مدرب ريال مدريد تصريحاته بأن "تسجيل الأهداف أمر مهم لمبابي، ولكن يبقى الأهم هو تقييم العمل الجماعي، والذي أدى فيه على نحو أفضل من المباراة الماضية".