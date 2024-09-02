هل يُنسي باركولا جماهير سان جيرمان هدافهم التاريخي مبابي؟

سجّل الفرنسي برادلي باركولا، لاعب باريس سان جيرمان، هدفه الرابع في 3 مباريات بالموسم الحالي في الدوري الفرنسي لكرة القدم، بعد زيارته الشباك خلال فوز فريق العاصمة على مضيفه ليل 3-1 أمس الأحد، ليخفّف من وطأة رحيل كيليان مبابي إلى ريال مدريد هذا الصيف.

وبطبيعة الحال، لا يزال الطريق طويلا أمام باركولا، لكي يُنسي أنصار سان جيرمان الهداف التاريخي للنادي الباريسي.

وفي الوقت الذي أخفق فيه مبابي في التسجيل في أول 3 مباريات مع الفريق الملكي في الليغا، قبل أن يبصم على ثنائية في مرمى ريال بيتيس أمس الأحد، بدا باركولا كأنه يلعب بأريحية أكبر، مما ساهم في فعالية أكبر له منذ بداية الموسم.

حتى الآن تبدو جميع أهداف باركولا الأربعة متشابهة إلى حد ما، إذ يقوم بالاختراق من الجهة اليسرى ويسدد كرة لولبية بعيدة عن متناول الحارس، ومن هذه الناحية يشبه أسلوبه إلى حد بعيد أسلوب المهاجم الفرني السابق تييري هنري أكثر من كيليان مبابي.

وتظهر الأرقام أن صاحب الـ22 سنة أبرز لاعب في هجوم سان جيرمان، إذ سجل هدفه الأول هذا الموسم في شباك لوهافر بعد مشاركته في الشوط الثاني، ثم لفت الأنظار بالثنائية التي سجلها خلال فوز فريقه الساحق على مونبلييه 6-0، قبل أن يضرب مجددا في شباك ليل.

ويحتل باركولا -الذي حمل ألوان ليون بين 2021 و2023- المركز الثاني في ترتيب الهدافين، بفارق هدف وراء الإنجليزي مايسون غرينوود مهاجم مرسيليا.

ويعد معدله الحالي مختلفا تماما عن الموسم الماضي (5 أهداف مع 9 تمريرات حاسمة في 42 مباراة)، ويعزو المحللون ذلك إلى أن باركولا كان يلعب في خدمة مبابي الذي كان يستغل معظم تمريراته، أما الآن، فيبدو متحررا تماما على الجهة اليسرى.

ويقول البرازيلي ماركينيوس، قائد سان جيرمان، إن باركولا "يتحمل مسؤولية أكبر، ويحاول أن يكون حاسما. نحن بحاجة إلى مهاجمين من هذا القبيل. إنه لاعب يكتسب مزيدا من الأهمية في الفريق".

أما مدربه الإسباني لويس إنريكي، فقال في المؤتمر الصحفي قبل المباراة ضد ليل، "باركولا مثل الآخرين يمكنه تحسين إحصائياته ونعمل كل يوم من أجل ذلك، كما أشاد بجهود باركولا الدفاعية".

وإذا كان سوق انتقالات سان جيرمان هادئا نسبيا خلال الصيف، فان إنريكي يعتبر أن الجزء الأكبر من المشروع الجديد حُدد العام الماضي، وقال في هذا الصدد "عززنا صفوفنا كثيرا الموسم الماضي، والآن نريد تطوير المشروع".