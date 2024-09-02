يوفنتوس يتعادل سلبيا مع روما في الدوري الإيطالي

تعادل يوفنتوس دون أهداف مع ضيفه روما في الدوري الإيطالي لكرة القدم اليوم الأحد ليخسر فريق المدرب تياغو موتا أول نقاطه هذا الموسم.

وبعد فوزين متتاليين 3-صفر على كومو وهيلاس فيرونا، يحتل يوفنتوس المركز الثاني في الدوري برصيد 7 نقاط، متساويا مع إنتر ميلان المتصدر وتورينو صاحب المركز الثالث وأودينيزي الرابع.

وكان يوفنتوس الفريق الوحيد في دوري الأضواء الإيطالي الذي حقق العلامة الكاملة حتى مباراة اليوم.

وجاءت أبرز الفرص الواعدة في المباراة قبل نهاية الشوط الأول حين سدد دوسان فلاهوفيتش مهاجم يوفنتوس من أول لمسة داخل المنطقة لكن حارس روما تصدى للمحاولة.

وكانت هذه الفرصة الوحيدة ليوفنتوس على المرمى طوال المباراة.

وأجرى موتا تغييرين هجوميين بين الشوطين بالدفع بالوافد الجديد تيون كوبمينيرز في ظهوره الأول مع الفريق إلى جانب المهاجم فرانسيسكو كونسيساو.

وأجرى دانييلي دي روسي مدرب روما تبديلين بعد مرور ساعة من عمر المباراة إذ دفع بالمهاجم باولو ديبالا بدلا من لاعب الوسط ماتياس سولي ونيكولا زاليفسكي بدلا من أليكسيس ساليميكرز.

لكن الإثارة زادت في الدقائق الأخيرة عندما سعى الفريقان لانتزاع الفوز.

وأطلق أنجلينو لاعب روما تسديدة من مسافة بعيدة أخطأت طريقها إلى المرمى بينما علت محاولة كينان يلديز العارضة في الوقت المحتسب بدل الضائع.

وخرج روما من منطقة الهبوط إلى المركز الـ17 بنقطتين بعدما تعادل سلبيا مع كالياري قبل خسارته في الجولة الماضية 2-1 أمام إمبولي.

وأخفق روما في تحقيق أي انتصار في أول 3 مباريات بالدوري لموسمين متتاليين للمرة الثانية في تاريخه بعد موسمي 2010-2011 و2011-2012.