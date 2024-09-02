إيطاليا تبني منتخبا جديدا وسباليتي يتحمل خيبة الأمل في يورو 2024

تعهد لوتشيانو سباليتي مدرب منتخب إيطاليا لكرة القدم اليوم الاثنين بإعادة بناء فريقه بعد الأداء المخيب للآمال في بطولة أوروبا الأخيرة (يورو 2024).

وخرج حامل اللقب من البطولة التي أقيمت في ألمانيا من الدور ثمن النهائي عقب هزيمته 2-صفر أمام سويسرا، إذ حقق الفريق فوزا واحدا فقط في دور المجموعات.

وقال سباليتي للصحفيين اليوم "عندما نتحدث عن الفشل في بطولة أوروبا، نحتاج إلى أن نكون أكثر دقة في تحليلاتنا، لأنه في رأيي، الأمر يتعلق فقط بالمباراة أمام سويسرا التي كانت سيئة للغاية".

وأضاف "الآن، نحن نفتح صفحة جديدة ومن الآن فصاعدا، يتعين علينا التفكير أكثر في هويتنا. أنا ذاهب لإعداد مجموعة جديدة وفريق جديد، وأضع ضغوطا أقل عليهم وآمل أن يشعروا بجمال قميص إيطاليا أكثر".

وقبل سباليتي تحمل مسؤولية الأداء الضعيف لإيطاليا.

وقال "ربما وضعت الكثير من الضغط عليهم ولم أمنحهم الفرصة للاستمتاع بتجربة ارتداء قميص إيطاليا".

وأضاف "يجب أن أكون حريصا في محاولة تجربة أشياء جديدة أو توصيل رسالة جديدة. أعتقد أن هذا هو الوقت المناسب لتجربة شيء مختلف، وهو ما يعني حتما استبعاد بعض اللاعبين".