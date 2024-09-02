كعادته، يسيطر الدوري الإنجليزي الممتاز على قائمة أكثر الأندية الأوروبية إنفاقا في الميركاتو الصيفي، إذ صرف فيه نحو 2.2 مليار يورو.

ويشير المركز الدولي للدراسات الرياضية إلى أن الأندية أنفقت أقل بـ270 مليون يورو من الميركاتو الصيفي الماضي.

ومرة أخرى، تصدر تشلسي قائمة الفرق الأوروبية العشرة الأكثر إنفاقا التي تضم 6 أندية إنجليزية وفريقين إيطاليين وفريقا إسبانيا وآخر فرنسيا.

والأندية العشرة الأولى هي:

10- ويستهام الإنجليزي أنفق 144.4 مليون يورو.

9- توتنهام الإنجليزي أنفق 148.8 مليون يورو.

8- نابولي الإيطالي أنفق 150 مليون يورو.

7- يوفنتوس الإيطالي أنفق 163 مليون يورو.

6- باريس سان جيرمان الفرنسي أنفق 170 مليون يورو.

5- أستون فيلا الإنجليزي أنفق 176 مليون يورو.

4- أتلتيكو مدريد الإسباني أنفق 185 مليون يورو.

3- مانشستر يونايتد الإنجليزي أنفق 215 مليون يورو.

2- برايتون أنفق 230 مليون يورو.

1- تشلسي أنفق 261 مليون يورو.