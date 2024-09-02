غضب في ريال مدريد بسبب تصرفات الحكم ضد بيتيس

لم يخل فوز ريال مدريد على ضيفه بيتيس بثنائية نظيفة من الجدل -الأحد- في سانتياغو برنابيو ضمن المرحة الرابعة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وهاجمت قناة ريال مدريد -اليوم الاثنين- حكم المباراة خافير ألبيرولا روخاس بسبب قراراته التي وصفتها بالسيئة وخاصة حركته المثيرة للجدل بعد أن أسقط حارس بيتيس المهاجم البرازيلي فينيسوس داخل منطقة الجزاء.

في الدقيقة 73 من المباراة، أبانت صور تلفزيونية الحكم روخاس يرفع يده بداعي وجود تسلل ضد المهاجم فينيسيوس جونيور رغم تعرضه لعرقلة واضحة من روي سيلفا حارس بيتيس.

ولم يعلن الحكم المساعد عن تسلل في بداية الهجمة لكنه رفع رايته بعد بضع ثوان مؤيدا قرار حكم الساحة.

على إثر هذا القرار الغريب والخاطئ، اتصل حكم تقنية الفيديو المساعد "الفار" بالحكم روخاس، من أجل مشاهدة اللقطة على الشاشة، وبعد المراجعة لم يقرر الحكم إلغاء التسلل فحسب، بل منح ركلة جزاء للميرينغي سجل منها الفرنسي كيليان مبابي الهدف الثاني.

بعد وقت قصير من نهاية اللقاء، نشر الحساب الرسمي لليغا على "إكس" التسجيل الصوتي بين حكم الساحة و"الفار" حيث تجاهل الأخير تماما التسلل غير الموجود وأصر على أن يذهب روخاس لمشاهدة اللقطة على الشاشة لأنهم يعتقدون وجود ركلة جزاء.

وقال حكم "الفار" مونييز رويز لروخاس "خافي، أعتقد أنها ركلة جزاء يذهب للكرة ويسقطه"، وبعد مراجعة اللقطة اعترف الحكم بأنها ركلة جزاء "حسنا، نعم، يراوغ ويضربه بركبته".

ولم يكن هذا الإجراء هو الجدل الوحيد في المباراة، فخلال الشوط الثاني كانت هناك لمسة يد واضحة من لاعب بيتيس دييغو يورنتي طالب على إثرها لاعبو الريال بركلة جزاء لكن الحكم تغاضى عنها.

بالإضافة إلى ذلك، بعد بضع دقائق سقط داني سيبايوس داخل المنطقة بعد تدخل من يوسف سابالي، لكن الحكم لم يحتسب أي شيء.