أشهر الريمونتادات في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز

شهد الدوري الإنجليزي الممتاز (بريميرليغ) منذ تأسيسه عام 1992 عديدا من المباريات المذهلة التي قلب فيها الفريق المتأخر المواجهة لمصلحته بعدد كبير من الأهداف.

وكانت أندية مثل نيوكاسل ومانشستر يونايتد وليستر سيتي وليفربول أطرافا في مباريات مثيرة عادت في النتيجة بعد أن ظن الجميع أنها خسرت المواجهة.

ويعد فوز بورنموث الدراماتيكي 3-2 على إيفرتون أمس السبت أحدث "ريمونتادا" مذهلة في البريميرليغ.

🎥 حساب بورنموث يغرد بهذا الفيديو و يعلق بأنها افضل عودة بالنتيجة في تاريخ البريميرليغ بعد ان كان متأخراً بهدفين نظيفين امام إيفرتون pic.twitter.com/SEha8Uinr7 — EPL World (@EPLworld) August 31, 2024

في ما يلي قائمة بأشهر الريمونتادات في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز:

نيوكاسل 4-4 أرسنال (نوفمبر/تشرين الثاني 2010).

(نوفمبر/تشرين الثاني 2010). مانشستر سيتي 3-2 كوينز بارك رينجر (ديسمبر/كانون الأول 2011).

(ديسمبر/كانون الأول 2011). وست بروميتش5-5 مانشستر يونايتد (19 مايو/أيار 2013).

(19 مايو/أيار 2013). كريستال بالاس 3-3 ليفربول (الخامس من مايو/أيار 2014).

(الخامس من مايو/أيار 2014). إيفرتون 2-3 بورنموث (25 أغسطس/آب 2024).

(25 أغسطس/آب 2024). مانشستر يونايتد 5-2 توتنهام (25 أبريل/نيسان 2009).

25/04/09 – Man Utd 5-2 Tottenham 2-0 Down Man Utd Score 5 Goals in 22 Minutespic.twitter.com/xR9tO3AEAU — My Greatest 11 (@MyGreatest11) April 25, 2023