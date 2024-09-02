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أشهر الريمونتادات في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز

LIVERPOOL, ENGLAND - AUGUST 31:Michael Keane of Everton scores his side's first goal during the Premier League match between Everton FC and AFC Bournemouth at Goodison Park on August 31, 2024 in Liverpool, England. (Photo by James Gill - Danehouse/Getty Images)
فوز بورنموث على إيفرتون السبت هو أحدث ريمونتادا في البريميرليغ (غيتي)
2/9/2024

شهد الدوري الإنجليزي الممتاز (بريميرليغ) منذ تأسيسه عام 1992 عديدا من المباريات المذهلة التي قلب فيها الفريق المتأخر المواجهة لمصلحته بعدد كبير من الأهداف.

وكانت أندية مثل نيوكاسل ومانشستر يونايتد وليستر سيتي وليفربول أطرافا في مباريات مثيرة عادت في النتيجة بعد أن ظن الجميع أنها خسرت المواجهة.

ويعد فوز بورنموث الدراماتيكي 3-2 على إيفرتون أمس السبت أحدث "ريمونتادا" مذهلة في البريميرليغ.

في ما يلي قائمة بأشهر الريمونتادات في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز:

  • نيوكاسل 4-4 أرسنال (نوفمبر/تشرين الثاني 2010).
  • مانشستر سيتي 3-2 كوينز بارك رينجر (ديسمبر/كانون الأول 2011).
  • وست بروميتش5-5 مانشستر يونايتد (19 مايو/أيار 2013).
  • كريستال بالاس 3-3 ليفربول (الخامس من مايو/أيار 2014).
  • إيفرتون 2-3 بورنموث (25 أغسطس/آب 2024).
  • مانشستر يونايتد 5-2 توتنهام (25 أبريل/نيسان 2009).

  • نوريتش سيتي 4-5 ليفربول (23 يناير/كانون الثاني 2016).
  • أرسنال 5-2 توتنهام (26 فبراير/شباط 2012).
  • ليستر سيتي 3-4 نيوكاسل (الثاني من فبراير/شباط 1997).
  • بورنموث 4-3 ليفربول (الرابع من ديسمبر/كانون الأول 2016).
  • ليستر سيتي 5-3 مانشستر يونايتد (21 سبتمبر/أيلول 2014).
  • توتنهام 3-5 مانشستر يونايتد (29 سبتمبر/أيلول 2001).
  • بورنموث 4-3 لوتون تاون (13 مارس/آذار 2024).
المصدر : الصحافة البريطانية

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