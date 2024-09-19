دوري أبطال أوروبا: سان جيرمان يهزم جيرونا ودورتموند يستعرض ضد بروج

اقتنص سان جيرمان الفرنسي فوزا صعبا 1-صفر على ضيفه جيرونا الإسباني، الأربعاء، في الجولة الأولى من بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وأحرز البرتغالي نونو مينديز هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 90 من اللقاء الذي أقيم بملعب "حديقة الأمراء" بالعاصمة باريس.

بتلك النتيجة، حصد سان جيرمان، الذي يحلم بالتتويج باللقب للمرة الأولى في تاريخه، أول 3 نقاط في مسيرته بمرحلة الدوري في المسابقة القارية.

يُشار إلى أن جيرونا يشارك في دوري الأبطال للمرة الأولى في تاريخه.

نونو مينديز يهز شباك جيرونا بهدف غريب #دوري_أبطال_أوروبا pic.twitter.com/S77hkdkagb — beIN SPORTS (@beINSPORTS) September 18, 2024

دورتموند يدك شباك بروج بثلاثية

قاد المهاجم الإنجليزي البديل جايمي باينو-غيتنز فريقه بوروسيا دورتموند الألماني (وصيف بطل الموسم الماضي) إلى فوز كبير على مضيفه كلوب بروج البلجيكي بثلاثية نظيفة كان نصيبه منها ثنائية في بروج.

ورجَّح باينو-غيتنز كفة الضيوف بهدفين في 10 دقائق بعد دخوله في الدقيقة 68 مكان الدولي النمساوي مارسيل سابيتسر.

ومنح هذا اللاعب التقدم لدورتموند في الدقيقة 76، ثم أضاف الثاني عندما تلقى كرة داخل المنطقة من فيليكس نيميتشا، فتلاعب بمدافعين وسددها داخل المرمى (86).

وختم البديل الآخر الدولي الغيني سيرهو غيراسي بهدف ثالث من ركلة جزاء اقتنصها بنفسه إثر عرقلته من المدافع براندون ميكيلي (90+5).

وأوقعت القرعة دورتموند بمواجهة كل من برشلونة ومواطنه ريال مدريد حامل اللقب، شاختار دانييتسك الأوكراني، سلتيك الأسكتلندي، جنك البلجيكي، شتورم غراتس النمساوي، بولونيا الإيطالي. بينما يلعب كلوب بروج مع مانشستر سيتي الإنجليزي، يوفنتوس الإيطالي، مواطنه ميلان، سبورتنغ البرتغالي، سلتيك الأسكتلندي، أستون فيلا الإنجليزي، شتورم غراتس.

شاهد ثنائية لاعب دورتموند المتألق جيمي غيتنز في مرمى كلوب بروج ⚽️⚽️🔥#دوري_أبطال_أوروبا pic.twitter.com/m6exbCnhGt — beIN SPORTS (@beINSPORTS) September 18, 2024

مهرجان أهداف

افتتح سلتيك الأسكتلندي مشواره في مرحلة الدوري بانتصار كاسح 5-1 على ضيفه سلوفان براتيسلافا السلوفاكي، الأربعاء.

وتقدم الفريق الأسكتلندي بهدف عن طريق الأيرلندي ليام سكيلز في الدقيقة 17، وأضاف الياباني كيوجو فورهاشي الهدف الثاني بالدقيقة 47، ثم أحرز البلجيكي أرني إنجيلس الهدف الثالث للفريق الأسكتلندي بالدقيقة 56 من ركلة جزاء.

وقلص النمساوي كيفين فيمر الفارق بتسجيله هدفا لسلوفان براتيسلافا بالدقيقة 61، لكن الياباني دايزن مايدا أضاف الهدف الرابع لسلتيك بالدقيقة 70.

واختتم الأيرلندي آدام إدا مهرجان الأهداف الأسكتلندية، بتسجيله الهدف الخامس لسلتيك في الدقيقة 87.

وعاد سبارتا براغ التشيكي إلى دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بقوة بفوزه 3-صفر على ضيفه رد بول سالزبورغ، في أولى مبارياته بأبرز المسابقات الأوروبية للأندية منذ 19 عاما.