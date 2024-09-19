دوري أبطال أوروبا: سان جيرمان يهزم جيرونا ودورتموند يستعرض ضد بروج

اقتنص باريس سان جيرمان الفرنسي فوزا صعبا 1-صفر على ضيفه جيرونا الإسباني، الأربعاء، في الجولة الأولى من مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وأحرز البرتغالي نونو مينديز هدف سان جيرمان الوحيد في الدقيقة 90 من اللقاء، الذي أقيم بملعب (حديقة الأمراء) في العاصمة الفرنسية باريس.

بتلك النتيجة، حصد سان جيرمان، الذي يحلم بالتتويج باللقب للمرة الأولى في تاريخه، أول 3 نقاط في مسيرته بمرحلة الدوري في المسابقة القارية.

يشار إلى أن جيرونا يشارك في دوري الأبطال للمرة الأولى في تاريخه.

نونو مينديز يهز شباك جيرونا بهدف غريب #دوري_أبطال_أوروبا pic.twitter.com/S77hkdkagb — beIN SPORTS (@beINSPORTS) September 18, 2024

دورتموند يدك شباك بروج بثلاثية

قاد المهاجم الإنجليزي البديل جايمي باينو-غيتنز فريقه بوروسيا دورتموند الألماني، وصيف بطل الموسم الماضي، إلى فوز كبير على مضيفه كلوب بروج البلجيكي بثلاثية نظيفة كان نصيبه منها ثنائية في بروج.

ورجَّح باينو-غيتنز كفة الضيوف بهدفين في 10 دقائق بعد دخوله في الدقيقة 68 مكان الدولي النمسوي مارسيل سابيتسر.

ومنح باينو-غيتنز التقدم لدورتموند في الدقيقة 76، ثم أضاف الثاني عندما تلقى كرة داخل المنطقة من فيليكس نيميتشا فتلاعب بمدافعين وسددها داخل المرمى (86).

وختم البديل الآخر الدولي الغيني سيرهو غيراسي بهدف ثالث من ركلة جزاء اقتنصها بنفسه إثر عرقلته من المدافع براندون ميكيلي (90+5).

وأوقعت القرعة دورتموند في مواجهة برشلونة الإسباني ومواطنه ريال مدريد حامل اللقب، شاختار دانييتسك الأوكراني، سلتيك الاسكتلندي، جنك البلجيكي، شتورم غراتس النمسوي وبولونيا الإيطالي، فيما يلعب كلوب بروج مع مانشستر سيتي الإنجليزي، يوفنتوس الإيطالي، مواطنه ميلان، سبورتنغ البرتغالي، سلتيك الاسكتلندي، أستون فيلا الانجليزي وشتورم غراتس.

شاهد ثنائية لاعب دورتموند المتألق جيمي غيتنز في مرمى كلوب بروج ⚽️⚽️🔥#دوري_أبطال_أوروبا pic.twitter.com/m6exbCnhGt — beIN SPORTS (@beINSPORTS) September 18, 2024

مهرجان أهداف

افتتح سيلتك الاسكتلندي مشواره في مرحلة الدوري بانتصار كاسح 5-1 على ضيفه سلوفان براتيسلافا السلوفاكي،الأربعاء.

وتقدم سيلتك بهدف عن طريق الأيرلندي ليام سكيلز في الدقيقة 17، واضاف الياباني كيوجو فورهاشي الهدف الثاني في الدقيقة 47، ثم أحرز البلجيكي أرني انجيلس الهدف الثالث للفريق الاسكتلندي في الدقيقة 56 من ركلة جزاء.

وقلص النمساوي كيفين فيمر الفارق بتسجيله هدفا لسلوفان براتيسلافا في الدقيقة 61، لكن الياباني دايزن مايدا أضاف الهدف الرابع لسيلتك في الدقيقة 70.

واختتم الأيرلندي آدام إدا مهرجان الأهداف الاسكتلندية، بتسجيله الهدف الخامس لسيلتك في الدقيقة 87.

عاد سبارتا براغ التشيكي إلى دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بقوة بفوزه 3-صفر على ضيفه رد بول سالزبورغ في أولى مبارياته في أبرز المسابقات الأوروبية للأندية منذ 19 عاما.