العماني جابر يتولى تدريب منتخب بلاده خلفا للتشيكي شيلهافي

أعلن الاتحاد العماني لكرة القدم اليوم الخميس تعيين المدرب الوطني رشيد جابر مدربا للمنتخب الأول، وذلك بعد ساعات من إعلان رحيل التشيكي ياروسلاف شيلهافي عن المنصب بعد أقل من 8 أشهر من تعيينه.

وقال الاتحاد العماني عبر منصة إكس للتواصل الاجتماعي إن "المدرب رشيد جابر يعتبر أحد أبرز الأسماء الوطنية في مجال التدريب، حيث يمتلك خبرة طويلة في تدريب المنتخبات الوطنية والأندية المحلية والعربية".

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وكان الاتحاد قد أعلن في وقت سابق اليوم إنهاء عقد شيلهافي قائلا "اتفق الاتحاد العماني لكرة القدم مع المدرب التشيكي ياروسلاف شيلهافي وجهازه الفني المعاون على إنهاء التعاقد بالتراضي بين الطرفين".

وأضاف "يتقدم مجلس إدارة الاتحاد بالشكر للمدرب على الفترة التي قضاها مدربا لمنتخبنا الوطني الأول، متمنين له التوفيق في مشواره القادم".

ولم يحصد منتخب عمان أي نقطة حتى الآن في المجموعة الثانية بالدور الثالث من تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026.

وخسرت عمان مباراتيها الأوليين في المجموعة بنتيجة 1-صفر أمام العراق و3-1 على أرضها أمام كوريا الجنوبية.

ويستضيف منتخب عمان نظيره الكويتي في الجولة الثالثة من مباريات المجموعة في العاشر من أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

وكان الاتحاد العماني عين شيلهافي في الأول من فبراير/شباط الماضي بعقد كان من المفترض أن يستمر حتى 2026.

وسبق لشيلهافي تدريب عدد من الأندية في التشيك، كما تولى تدريب منتخب بلاده من 2018 وقاده لدور الثمانية في بطولة أوروبا 2020 وكذلك التأهل إلى نهائيات بطولة أوروبا 2024.