ريال مدريد الأوفر حظا للفوز بدوري أبطال أوروبا

يحظى ريال مدريد بالحظ الأوفر للظفر بلقب دوري أبطال أوروبا لكرة القدم في شكله الجديد، بحسب استطلاع أجرته صحيفة ماركا الإسبانية.

وانطلقت الثلاثاء الجولة الأولى من مرحلة الدوري ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا 2024-2025.

ومنح 51 ألفا و407 أشخاص ممن استطلعت الصحيفة آراءهم المركز الأول للنادي الملكي بنسبة 42%، متقدمًا على برشلونة (21%) ومانشستر سيتي (18%) وأتلتيكو مدريد (10%) وبايرن ميونخ (3%).

دور الـ16

وبخصوص حظوظ الفرق التي ستصعد مباشرة إلى دور الـ16، توقع 12% من المصوتين بلوغ مانشستر سيتي إلى هذا الدور متساويا في ذلك مع ريال مدريد (12%).

وجاءت التوقعات كما يلي:

ريال مدريد الإسباني (12%).

مانشستر سيتي الإنجليزي (12%).

بايرن ميونخ الألماني (10%).

برشلونة الإسباني (10%).

سان جيرمان الفرنسي (9%).

ليفربول الإنجليزي (9%).

إنتر ميلان الإيطالي (9%).

أرسنال الإنجليزي (8%).

أتلتيكو مدريد الإسباني (7%).

يوفنتوس الإيطالي (4%).

لقب الهداف

من جهة أخرى، أشارت التوقعات إلى أن الصراع على لقب هداف دوري أبطال أوروبا سينحصر بين نجم مانشستر سيتي (إيرلينغ هالاند) ولاعب ريال مدريد (كيليان مبابي).

وجاءت التوقعات كالآتي:

النرويجي إيرلينغ هالاند (مانشستر سيتي): 44%.

الفرنسي كيليان مبابي (ريال مدريد): 36%.

البولندي روبرت ليفاندوفسكي (برشلونة): 6%.

الأرجنتيني جوليان ألفاريز (أتلتيكو مدريد): 5%.

مفاجأة البطولة

كما توقع المصوتون أن يكون أستون فيلا الإنجليزي الحصان الأسود للبطولة، حيث حصل على 29% من الأصوات متقدمًا على جيرونا الإسباني (20%) وأتلانتا الإيطالي (9%) وموناكو الفرنسي (8%) ولايبزيغ الألماني (7%).

أفضل لاعب

صبت توقعات المصوتين لصالح موهبة برشلونة لامين جمال للظفر بجائزة أفضل لاعب بالبطولة حيث حصل على (34%) من الأصوات.

وجاءت التوقعات كالأتي: