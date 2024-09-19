سر غزارة الأهداف في اليوم الأول لدوري أبطال أوروبا

اهتزت الشباك 28 مرة في 6 مباريات في أول أيام منافسات الجولة الأولى من مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم في شكله الجديد.

وأثبت اليوم الأول من مباريات البطولة بحلتها الجديدة أن النظام المستحدث سيزيد الإثارة بعد أن بلغ متوسط الأهداف المسجلة 4.66 أهداف في كل مباراة.

المقارنة مع الموسم الماضي لا تترك مجالًا للشك، لأنه في اليوم الأول من النسخة الأخيرة من دوري أبطال أوروبا كان متوسط ​​عدد الأهداف 3 أهداف في المباراة الواحدة حيث تم تسجيل 48 هدفًا في 16 مباراة.

وترى صحيفة "ماركا" الإسبانية أن سعي الأندية لتأمين مكان لها ضمن المراكز الثمانية الأولى يجبر الفرق على تسجيل أكبر عدد من الأهداف لتجنب حالة التساوي في النقاط.

ويعتبر معدل الأهداف هو المعيار الأول الذي وضعه الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يوفا) لحسم مسألة التساوي في النقاط، والذي، من الوارد جدا حدوثه بسبب الجولات الـ8 المقررة في الدور الأول.

واعتبرت الصحيفة أن فوز بايرن ضد دينامو زغرب (9-2) وأستون فيلا في برن ضد يونغ بويز (3-0)، دليل على ذلك لأن هذه الأهداف ستكون حاسمة في عملية الترتيب النهائي في 29 يناير/كانون الثاني.

https://twitter.com/ChampionsLeague/status/1836153071229112542

النظام الجديد

ويقضي النظام الجديد للبطولة بأن يلعب كل فريق أمام 8 أندية مختلفة، بواقع 4 مباريات على ملعبه و4 خارج ملعبه، حيث لن يلعب أي فريق أمام المنافس نفسه مرتين في هذا الدوري مثلما كان يحدث في الماضي.

وبعد انتهاء الدوري، يتم احتساب النتائج ويصعد أصحاب المراكز من الأول إلى الثامن مباشرة إلى الدور الثاني من دوري أبطال أوروبا.

ويخوض أصحاب المراكز من التاسع إلى الـ24 ملحقًا بنظام الذهاب والإياب، ليتم تصفية 8 فرق تشارك في الدور الثاني إلى جانب المتأهلين الثمانية مباشرة.

أما باقي الفرق من الـ24 وحتى الـ36 فسوف تودع البطولة بصورة نهائية، أي أنّه لن ينتقل أي فريق منها إلى الدوري الأوروبي.

المعايير المطبقة

بعد المرحلة الأولى، يتم ترتيب الفرق الـ36 المشاركة في البطولة حسب النقاط التي تم الحصول عليها، من الأول إلى المركز الـ36 بشكل نظام الدوري، وفي حالة التساوي في النقاط، يتم كسر التعادل وفقا لمعايير نسبة ​​الأهداف كما يلي: