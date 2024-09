شاهد.. كاسيميرو يمنع غارناتشو من تقليد احتفال رونالدو

استمتعت جماهير مانشستر يونايتد بمهرجان أهداف في مباراة فريقهم ضد بارنسلي، في مسابقة كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة لكرة القدم.

وسحق مانشستر يونايتد ضيفه من الدرجة الثالثة 7-0 الثلاثاء، وسجل أهداف يونايتد كل من ماركوس راشفورد (16 و58)، والبرازيلي أنتوني (35 من ركلة جزاء) والأرجنتيني أليخاندرو غارناتشو (45+2 و49) والدنماركي كريستيان إريكسن (81 و85).

ولم تكن الأهداف فقط هي التي لفتت الانتباه خلال المباراة، بل أيضا لقطة كاسيميرو مع الأرجنتيني غارناتشو الذي عاد ليشعل ملعب أولدترافود بعد غيابه عن المباريات الثلاث الأولى في الموسم الجديد.

وذكرت صحيفة "صن" البريطانية أن اللاعب البالغ 20 عاما حاول بعد تسجيله هدفين تقليد احتفال النجم كريستيانو رونالدو الشهير "سيو"، لكن الدولي البرازيلي منعه من القيام بذلك.

ولوحظ لاعب الوسط كاسيميرو، الذي تربطه علاقة وثيقة برونالدو منذ لعبهما جنبا إلى جنب في ريال مدريد، وهو يطارد غارناتشو لمنعه من تقليد "الدون"، ربما لتجنب إثارة الجدل.

Casemiro tried to stop Garnacho from doing his celebration😂😂#MUFC #ManchesterUnited #CarabaoCup #MUNBAR pic.twitter.com/nTRWnxn2eb

— Football Pundit (@footballpund10) September 18, 2024