شاهد.. كاسيميرو يمنع غارناتشو من تقليد احتفال رونالدو

استمتعت جماهير مانشستر يونايتد بمهرجان أهداف في مباراة فريقهم ضد بارنسلي، في مسابقة كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة لكرة القدم.

وسحق مانشستر يونايتد ضيفه من الدرجة الثالثة 7-0 الثلاثاء، وسجل أهداف يونايتد كل من ماركوس راشفورد (16 و58)، والبرازيلي أنتوني (35 من ركلة جزاء) والأرجنتيني أليخاندرو غارناتشو (45+2 و49) والدنماركي كريستيان إريكسن (81 و85).

ولم تكن الأهداف فقط هي التي لفتت الانتباه خلال المباراة، بل أيضا لقطة كاسيميرو مع الأرجنتيني غارناتشو الذي عاد ليشعل ملعب أولدترافود بعد غيابه عن المباريات الثلاث الأولى في الموسم الجديد.

وذكرت صحيفة "صن" البريطانية أن اللاعب البالغ 20 عاما حاول بعد تسجيله هدفين تقليد احتفال النجم كريستيانو رونالدو الشهير "سيو"، لكن الدولي البرازيلي منعه من القيام بذلك.

ولوحظ لاعب الوسط كاسيميرو، الذي تربطه علاقة وثيقة برونالدو منذ لعبهما جنبا إلى جنب في ريال مدريد، وهو يطارد غارناتشو لمنعه من تقليد "الدون"، ربما لتجنب إثارة الجدل.

وبدلا من ذلك، قام الأرجنتيني باحتفاله الخاص من خلال الجلوس على لوحة الإعلانات.

وحظيت لقطة كاسيميرو مع غارناشتو بتفاعل واسع بين جماهير المان يونايتد على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث كتب أحد المتابعين مازحا "كان كاسيميرو يمنع غارناتشو من الاحتفال مثل رونالدو، لأنهم سيطردونه من تشكيلة الأرجنتين، نظرا للتنافس بين النجمين رونالدو وليونيل ميسي".

وعلّق آخر "يا لها من لحظة مضحكة"، وكتب أحد المشجعين "يحاول برونو وكاسيميرو إيقافه حقا بعد كل هدف. لكن غارناتشو لا يخجل على الإطلاق وأنا أحبه".

ويأمل مشجعو يونايتد أن تستمر احتفالات غارناتشو الجريئة، في حين يستعد الفريق لمبارياته المقبلة ضد كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي الممتاز، ومباراة مثيرة في الدوري الأوروبي ضد تفينتي قبل أن يختتم الشهر بمواجهة قوية في الدوري ضد توتنهام.