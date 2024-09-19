رياضة

"أنت كبير يا أخي".. راموس يشيد بلفتة مبابي في البرنابيو

مبابي يحتفل على طريقة سيرجيو راموس (رويترز)
19/9/2024

أعرب سيرجيو راموس عن تقديره للفتة الجيدة التي قام بها الفرنسي كيليان مبابي، أمس الثلاثاء خلال فوز ريال مدريد على شتوتغارت الألماني (3-1) في دوري أبطال أوروبا.

وسجل مبابي الهدف الأول للملكي في الدقيقة 46 وهو الأول له في هذه المسابقة القارية منذ ثنائيته الناجحة خلال فوز باريس سان جيرمان على برشلونة (4-1)، في أبريل/نيسان الماضي، ضمن إياب ربع النهائي.

بفضل هذا الهدف، انضم قائد البلوز إلى تصنيف أفضل 10 هدافين على الإطلاق في دوري أبطال أوروبا.

وقلد قائد منتخب فرنسا طريقة الاحتفال الشهيرة لمدافع ريال مدريد الأسطوري سيرجيو راموس زميله السابق في باريس سان جيرمان، إذ ركض نحو الجماهير، ثم نفخ على أطراف أصابعه.

وسارع راموس قائد ريال مدريد السابق للرد على لفتة مبابي الأربعاء في قصة على "إنستغرام" "أنت كبير يا أخي! هيا، سجل 1000 هدف آخر! استمتع!".

وفي عمر 38 عاما ودون فريق، لا يزال راموس ينتظر تلقي عرض مثير للاهتمام من أجل إعادة إطلاق مسيرته.

المصدر : مواقع إلكترونية

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