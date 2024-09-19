"أنت كبير يا أخي".. راموس يشيد بلفتة مبابي في البرنابيو

أعرب سيرجيو راموس عن تقديره للفتة الجيدة التي قام بها الفرنسي كيليان مبابي، أمس الثلاثاء خلال فوز ريال مدريد على شتوتغارت الألماني (3-1) في دوري أبطال أوروبا.

وسجل مبابي الهدف الأول للملكي في الدقيقة 46 وهو الأول له في هذه المسابقة القارية منذ ثنائيته الناجحة خلال فوز باريس سان جيرمان على برشلونة (4-1)، في أبريل/نيسان الماضي، ضمن إياب ربع النهائي.

بفضل هذا الهدف، انضم قائد البلوز إلى تصنيف أفضل 10 هدافين على الإطلاق في دوري أبطال أوروبا.

🤍 SERGIO RAMOS agradece a MBAPPÉ su dedicatoria tras el gol en Champions: 🔝 "Qué grande mi hermano". pic.twitter.com/a4Vm1IqXL9 — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) September 18, 2024

وقلد قائد منتخب فرنسا طريقة الاحتفال الشهيرة لمدافع ريال مدريد الأسطوري سيرجيو راموس زميله السابق في باريس سان جيرمان، إذ ركض نحو الجماهير، ثم نفخ على أطراف أصابعه.

وسارع راموس قائد ريال مدريد السابق للرد على لفتة مبابي الأربعاء في قصة على "إنستغرام" "أنت كبير يا أخي! هيا، سجل 1000 هدف آخر! استمتع!".

وفي عمر 38 عاما ودون فريق، لا يزال راموس ينتظر تلقي عرض مثير للاهتمام من أجل إعادة إطلاق مسيرته.