معركة بين مانشستر سيتي وريال مدريد شعارها رودري

ذكرت تقارير صحفية أن مانشستر سيتي يسعى لإقناع لاعبه الإسباني رودريغو هيرنانديز "رودري" بتجديد عقده في محاولة لقطع الطريق على ريال مدريد المهتم بخدمات لاعب خط الوسط.

وينتهي عقد رودري مع السيتي صيف 2027، وبالتالي يتبقى لرودري 3 سنوات في عقده الحالي. وبالنسبة لأندية كثيرة، فإن هذا التوقيت هو المثالي لبدء مفاوضات التجديد لأنه كلما اقترب العقد من نهايته يزداد نفوذ اللاعبين؛ لقربهم من المغادرة مجانا.

وأشارت تقارير صحفية إلى وجود رغبة كبيرة لدى ريال مدريد في التوقيع مع رودري (28 عاما) خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

#OTD in 2019, we signed Rodrigo! 🙌🩵 🔢 257 apps

⚽️ 26 goals

🏆 4⃣ Premier League

🏆 1⃣ FA Cup

🏆 2⃣ EFL Cup

🏆 1⃣ FA Community Shield

🏆 1⃣ UCL

🏆 1⃣ UEFA Super Cup

🏆 1⃣ FIFA Club World Cup pic.twitter.com/ISKmRDnoM5 — Manchester City (@ManCity) July 4, 2024

ولا يُعد رودري نجم البريميرليغ الوحيد الذي يريد الريال ضمه إلى صفوفه، الصيف المقبل؛ حيث تتضمن قائمة النادي الملكي أيضًا ظهير أيمن ليفربول ترنت ألكسندر أرنولد، وقلب دفاع أرسنال ويليام ساليبا، ونظيره في توتنهام هوتسبير "كريستيان روميرو".

وبحسب صحيفة "ذا أثلتيك"، فإن "السيتيزنز" قدم عرضا مذهلا لتجديد عقد اللاعب الإسباني.

وأضافت "سيحصل اللاعب على مبالغ تقترب مما يحصل عليه كل من كيفن دي بروين وإيرلينغ هالاند".

من جهتها، أشارت صحيفة "ماركا" الإسبانية إلى أن السيتي يضغط على رودري، نظرًا لأهميته للفريق، بشكل أسرع من المعتاد، ويحاول الحصول على إجابة في أقرب وقت.

ويأمل المسؤولون أن يوقع النجم الإسباني قريبا.

وتابعت الصحيفة أن "رودري حقق كل شيء في مانشستر سيتي، بخلاف الشمس والعائلة، وهما العنصران القادر ريال مدريد على توفيرهما له إذا تعاقد معه".

وبحسب الصحيفة، لا توجد أندية أخرى يمكنها التعاقد مع رودري، سواءً من حيث الناحية المالية أو الطموح الرياضي.

غير أن السيتي كانت لديه شكوك منذ فترة أن مدريد قد يأتي يوما ويطرق الباب للتعاقد مع رودري، وها قد حدث.

وانضم رودري إلى مانشستر سيتي، صيف 2019، قادمًا من أتلتيكو مدريد مقابل 70 مليون يورو.

وخاض رودري 258 مباراة بقميص السيتي حتى الآن، سجل خلالها 56 هدفًا وقدّم 30 تمريرة حاسمة.