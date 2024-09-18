تعليمات جديدة لحكام دوري أبطال أوروبا لرفع إيقاع المباريات

يسعى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) إلى رفع إيقاع مباريات دوري أبطال أوروبا من خلال الحكام.

وأشارت صحيفة "ماركا" الإسبانية إلى أن يويفا منح تعليمات من خلال روبرتو روسيتي، كبير مسؤولي التحكيم في الهيئة الأوروبية، للحكام بالعمل على رفع إيقاع المباريات من خلال:

منح وقت إضافي أقصر.

ضمان أن تكون اللعبة أكثر حيوية وليس بها الكثير من التوقفات.

عدم قبول الاحتجاجات الجماعية على أرض الملعب والحوار فقط مع القائد.

أن تكون تقنية حكم الفيديو المساعد (فار)، كما جرت العادة في السنوات الأخيرة، سريعة وديناميكية، مع استشارات لا تتجاوز 45 ثانية.

قواعد لمسة اليد دون تغييرات

وفرض الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، في بطولة كأس الأمم الأوروبية الأخيرة، قواعد السلوك، وأعاد إلى الأذهان بعض جوانب اللوائح التي كانت موضع شك والتي تنتهي دائما بإثارة الجدل، مثل مسألة لمسة اليد، لكنه لم يغيّر القاعدة أو أي شيء مشابه خلال دوري أبطال أوروبا في حلته الجديدة.

ولفتت الصحيفة إلى أنه لم يتم إدخال أي تغيير في قوانين كرة القدم خلال البطولة القارية.

وذكرت أن قانون لمسة اليد الذي تم تغييره في بداية من يوليو/تموز خلال موسم 2021-2022 سيظل ساري المفعول.

فمثلا لن تكون لمسة يد كوكوريلا في كأس أمم أوروبا بمثابة ركلة جزاء أبدا، وإذا حدث ذلك، فيكون الحكم قد ارتكب خطأ.

ورفض حكم المباراة، احتساب ركلة جزاء لصالح المانشافت في ربع نهائي يورو 2024 رغم وجود لمسة يد على اللاعب الإسباني مارك كوكوريلا.

وأطلق (يويفا) سلسلة من التعديلات على قوانين كرة القدم، حيث دخلت التعديلات التي أقرها مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم "إيفاب" حيز التنفيذ في أول يونيو/حزيران، للموسم 2020-2021، ونصت في جانب منها على ما يلي:

في حال ارتكب اللاعب الذي يسدد الكرة وحارس المرمى مخالفة في الوقت نفسه، تتم معاقبة المسدد.

في حال ارتدت الكرة من لاعب داخل منطقة الجزاء ولمست يد لاعب زميل داخل المنطقة من مسافة قريبة وبشكل غير مقصود لا تعتبر ضربة جزاء.

ويتم تحديد قواعد اللعبة من قبل مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم (إيفاب)، ولا يمكن لأي هيئة تغييرها حسب رغبتها.