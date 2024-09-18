وافق على شروط غريبة.. إندريك لاعب ريال مدريد يتزوج ببرازيلية تكبره بسنوات

فاجأ موهبة ريال مدريد البرازيلي إندريك محبيه ومتابعيه بإعلان زواجه من عارضة الأزياء غابرييلي ميراندا وقبوله بشروطها الغريبة.

وعقد إندريك وغابرييلي قرانهما بعد أقل من عام من لقائهما الأول.

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ونشر البرازيلي، البالغ من العمر 18 عامًا، سلسلة من الصور الرائعة من المناسبة على حساباته على وسائل التواصل الاجتماعي.

وظهر إندريك مع زوجته الجديدة غابرييلي (21 عاما) التي تكبره بـ3 سنوات.

شروط غريبة

ووفقا لصحيفة "ذا صن" البريطانية فإنه تم الكشف عن بنود غريبة في "عقد" وقعه الثنائي إندريك وميراندا قبل الزواج، شمل قائمة طويلة من الممنوعات منها:

يجب عليهما قول "أحبك" في جميع المواقف.

يحظر على إندريك الحصول على صديقة افتراضية في لعبة "غراند ثيفت أوتو"، التي يحبها بشدة.

يمنع على إندريك التعليق على منشورات الفتيات الأخريات على منصة "إنستغرام" التي يتابعه عليها أكثر من 13 مليون متابع.

وغابرييلي أيضا لديها أكثر من مليون متابع على نفس المنصة.

وسجل الشاب البرازيلي الهدف الثالث لريال مدريد في فوز الأخير على شتوتغارت الألماني 3-1 في أولى جولات دوري أبطال أوروبا، أمس.

وكان الدولي البرازيلي افتتح رصيده التهديفي مع "الميرينغي" في شباك بلد الوليد بالدوري الإسباني.

وانضم إندريك (18 عاما) لصفوف ريال مدريد، الصيف الجاري، قادما من بالميراس البرازيلي، مقابل أكثر من 60 مليون يورو وبعقد يمتد حتى صيف 2030.