بايرن ميونخ أول فريق يسجل 9 أهداف بمباراة واحدة في دوري الأبطال

أصبح فريق بايرن ميونخ الألماني، أول فريق في تاريخ بطولة دوري أبطال أوروبا يسجل 9 أهداف في مباراة واحدة، بعد فوزه على دينامو زغرب 9-2 أمس الثلاثاء.

ولم يكن نظام البطولة الجديد مشكلة لبايرن ميونخ، لحامل الرقم القياسي من حيث التتويج بالدوري الألماني، والذي حافظ على تقليد طويل الأمد، واحتفل بالفوز في مباراته الافتتاحية البطولة للمرة الـ21 في آخر 22 مشاركة.

وقال هاري كين الذي سجل 4 أهداف (سوبر هاتريك): "كانت مباراة رائعة، وقدمنا عرضا مذهلا. ضغطنا عليهم من البداية وقمنا باستغلال الفرص. بشكل عام، كانت ليلة مذهلة".

وأنهى بايرن الشوط الأول متقدما بـ3 أهداف نظيفة، ولكن مع بداية الشوط الثاني سجل دينامو زغرب هدفين في ظرف دقيقتين لتصبح النتيجة 3-2.

ولكن الفريق الألماني عاد سريعا لاستئناف ثالث أعلى انتصار في مباراة بأبطال أوروبا، خلف المباراة التي فاز بها ريال مدريد على مالمو بـ8 أهداف نظيفة في 2015 ومباراة ليفربول التي فاز فيها على بشكتاش بالنتيجة نفسها في 2007.

وقال فينسنت كومباني، مدرب الفريق البافاري إنه "حتى بعد أن تلقت شباكنا هدفين حافظنا على هدوئنا. كان هذا جيدا. في الحقيقة، لا ينبغي أن يحدث هذا لنا، يجب أن نعمل على هذا، ولكننا حافظنا على هدوئنا".

وأكد يان كريستيان دريسيسن، الرئيس التنفيذي لبايرن، على أهمية تسجيل أكبر عدد ممكن من الأهداف في النظام الجديد للبطولة، حيث تتنافس الفرق في دوري من دور واحد، وتتأهل الفرق الثمانية الأولى لدور الـ16.

أما أبرز المباريات التي سجل فيها أكبر عدد من الأهداف في البطولة القارية الأم فهي: