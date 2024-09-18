موعد مباراة برشلونة ضد موناكو في أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

نستعرض موعد مباراة برشلونة الإسباني ضد موناكو الفرنسي في الجولة الأولى بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، والقنوات الناقلة.

تقام المباراة يوم الخميس الموافق 19 سبتمبر/أيلول 2024 على ملعب لويس الثاني في موناكو، وتنطلق الساعة العاشرة مساء (22:00) حسب توقيت مكة المكرمة والدوحة.

تنقل قنوات (بي إن سبورتس) المباراة عبر قناتي:

beIN Sports HD 1

beIN Sports HD 2 English

كما يمكن متابعة التغطية المباشرة لأبرز أحداث المباراة عبر موقع الجزيرة نت.

يدخل برشلونة المباراة منتشيا بتصدره الدوري الإسباني بالعلامة الكاملة (15 نقطة) بعد فوزه في 5 مباريات متتالية، مبتعدا بـ4 نقاط عن غريمه ريال مدريد صاحب المركز الثاني.

ويحتل موناكو المركز الثالث في الدوري الفرنسي برصيد 10 نقاط بفارق الأهداف عن مارسيليا الثاني وخلف المتصدر باريس سان جيرمان بنقطتين.